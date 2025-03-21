«Тает»: KLEO представила новый сингл о своей настоящей любви

Популярная певица и автор песен KLEO с радостью представляет выход своего нового сингла «Тает». Эта песня стала настоящим отражением глубоких чувств и эмоций, которые артистка испытывала в отношениях с человеком, благодаря которому она узнала, что такое настоящая любовь.

«Тает» – это не просто трек, а искреннее признание в любви, наполненное нежностью и трепетом.

«Я написала эту песню под сильными эмоциями, вдохновленная нашими встречами, разговорами и прикосновениями. В таких отношениях в душе наступает весна, и ты таешь, как снег, в его руках. Я надеюсь, что моя музыка поможет другим почувствовать эту магию любви», – поделилась cо своими поклонниками KLEO.