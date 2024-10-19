РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиtAISh рассказала свою личную историю в новой песне «Глупости»

tAISh рассказала свою личную историю в новой песне «Глупости»

editor
By editor
49
taish

tAISh (Таис Логвиненко) — талантливая российская артистка, автор и солистка двух музыкальных проектов: группы tAISh и индивидуального проекта таислогвиненко. Она известна своей уникальной манерой исполнения и высоким уровнем профессионализма, полученным в ходе обучения в Щепкинском училище. В возрасте 17 лет Таис стала финалисткой первого сезона шоу «Главная сцена» на телеканале Россия, что привлекло внимание как публики, так и критиков.

Ее дебютный альбом был высоко оценен отечественными музыкальными критиками, а клипы на песни «ɅOVИ» и «искалгдея» набрали 163 000 и 304 000 просмотров на YouTube, соответственно. В этом году tAISh также приняла участие в фестивале Stereo Leto, и ее творчество привлекло более 33 миллионов прослушиваний.

Новый трек tAISh описывает как «песня, написанная по глупости». Она создала трек в качестве подарка своему мужу на день рождения и закончила песню, которую он полюбил два года назад, когда она находилась в стадии «наброска». В итоге, в песне отразились все ее чувства и переживания, касающиеся их взаимоотношений. tAISh делится своими размышлениями о ссорах и примирениях, подчеркивая, что такие моменты происходят у всех, и главная цель — найти общий язык и восстановить отношения.

Артистка о важности времени для восстановления после ссоры и о том, что процесс примирения возможен только при обоюдном желании. В конце концов, именно эти темы и легли в основу нового трека, призванного проиллюстрировать все сложности и радости в парных отношениях.

Предыдущая статья
Сингл «Стану Песней» – стадионный рок от группы UBEL
Следующая статья
Лейбл «Ура! Музыка» выпустил сборник песен из спектакля «ХРУМ»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru