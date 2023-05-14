Тайны прошлого, интриги и, конечно, любовь: 11 отличных турецких сериалов

Турецкие сериалы сейчас на волне успеха, а после ухода Tinder из России лучшего руководства о том, как знакомиться, и не придумать. Мы собрали 11 сериалов, которые можно посмотреть на START, в самых разных жанрах — от авантюрных романтичных комедий до мрачных криминальных триллеров.

«Зимородок»

Ферит — неблагоразумный и ветреный сын уважаемого бизнесмена. Когда отец понимает, что жизнь парня летит в тартарары, он решает взять его судьбу в свои руки и подыскать невесту. Ею становится Сейран — умная и образованная девушка, живущая в патриархальной семье с отцом-тираном. Желая быть самодостаточной, она не хочет завязывать отношения с шебутным Феритом, но в один момент искра все-таки вспыхивает. Крайне эмоциональный сериал про то, как важно строить гармоничные отношения, что со своей семьей, что со своим избранником.

«Мистер Ошибка»

Турецкая вариация «Голой правды». Неудачливая в романтических отношениях Эзги, потеряв очередного парня, оказывается без всего, даже без крыши над головой. Поселившись у подруги, она ищет утешения в тусовках и общении. Так она знакомится с обаятельным барменом Озгюром — бесшабашным ловеласом, знающим о мужчинах все. Он соглашается помочь ей с подбором идеального избранника, постепенно влюбляясь в собственную «клиентку».

«Столкновение»

Триллер про то, как одна автоавария сплела между собой судьбы очень разных людей. Сотрудница банка, недавно вышедший из тюрьмы преступник, адвокатесса, комиссар полиции, глава мафиозного клана — все они оказываются связаны этим событием, которое постепенно раскрывает о каждом из них какую-то мрачную тайну. Сложно говорить про этот сериал без спойлеров, каждая серия — клиффхэнгер, выбивающий почву из-под ног персонажей (и зрителя).

«Стужа»

Сериал про неожиданную связь на фоне печального события. Когда на стройке, где работает отец студентки архитектурного университета Фирузы, погибают люди, его обвиняют в этом и сажают в тюрьму. Девушка берется вызволить отца и устраивается в фирму, занимающуюся этим проектом, чтобы расследовать подробности трагедии. Там она встречает Аяза — свою бывшую любовь, который ныне женат на сестре директора фирмы, потенциально главного виновника в случившемся.

«Под прикрытием»

Наз — девушка-новичок в полиции, которая с ходу проваливается на задании, которое ведет опытный инспектор Памир. И теперь этим двоим, которые не особо ладят друг с другом, приходится исполнять роль счастливой супружеской пары, чтобы следить за семьей мафиози по соседству, занимающегося контрабандой оружия. В попытках найти общий язык ради общего дела, они находят еще много общего друг в друге. Обаятельная шпионская комедия в духе «Мистер и миссис Смит».

«Моя левая половинка»

Студентка архитектурного Серра когда-то жила роскошной жизнью и получала все, что хочет, но жизнь оставила ее без всего. Теперь она живет в бедном квартале и работает горничной в роскошном отеле, чтобы заработать денег на лечение матери. Однажды в ходе случайного и довольно нелепого инцидента все в университете решают, что она, на самом деле, та еще богачка. В частности, ее замечает Селим — местный плейбой, звезда и транжира, который решает узнать о загадочной девушке побольше.

«Плотина»

Незир — аферистка, соблазняющая мужчин, чтобы женить их на себе, а потом сбежать с деньгами. Однажды в интернете она знакомится с Назымом — бригадиром на строительстве плотины. Она еще не знает, что у ее нового возлюбленного шрам в пол-лица, и когда поступает предложение обменяться фото, он, стесняясь, присылает ей фотографию знакомого рабочего Тарика. Незир, очарованная, приезжает знакомиться и… знакомится с Тариком, думая, что он — Назым.

«Большая маленькая ложь»

Врач-гинеколог Ойя возвращается в родной провинциальный город на похороны директора школы, в которой она училась. Но возвращение это трудно назвать радостным: бывшие друзья косо поглядывают на нее, уехавшую когда-то в большой город, плетут интриги, а в какой-то момент даже происходит загадочное убийство. Сериал бросает зрителя из настоящего в прошлое и обратно в поисках ответа на вопрос: что же случилось, отчего эти женщины так ненавидят друг друга?

«Чудо-доктор»

Али родился аутистом. Из-за этого от него впоследствии откажется отец, а сверстники будут постоянно подшучивать. Однако мальчик находит в себе огромный интерес и, главное, талант к медицине. Приютивший и вырастивший его доктор Атиль хочет дать талантливому парню шанс и устроить его хирургом в престижную клинику, в которой работает. Коллеги воспринимают это решение скептически, но Али докажет всем, что искренняя любовь к людям победит любой недуг.

«Тайна матери»

Дефне беременна, отец ребенка — ее нынешний муж, предприимчивый бизнесмен Чинар, который недавно нашел инвестора для своего нового проекта. Правда, Дефне взволнована: спонсором оказывается ее бывший муж, с которым женщину связывают сложные отношения. Она еще не знает, что настоящая опасность исходит от ее домработницы Мерьем, тоже беременной (причем на том же сроке) и тоже с темными тайнами в прошлом.

«Ворон»

Криминальная драма рассказывает историю Кузгуна — мужчины, который возвращается в родной Стамбул после 20 лет отсутствия. Раньше он думал, что родители его бросили, но узнав, что отец-полицейский погиб, преданный собственным коллегой, коварным Рыфатом, он вынашивает план мести. Там же он встречает очаровательную Дилу, в которую был влюблен в детстве. Он еще не знает, что Дила — дочь Рыфата, его злейшего врага.

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