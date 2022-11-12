Так совпало — Юлия Беретта снова «Невеста»

Теперь без всяких сомнений можно точно сказать, что Юлия Беретта, как автор текстов и композитор отражает свою жизнь в своем творчестве. «Невеста» — именно так называется ее новый трек, который Беретта написала и выпускает в канун своей собственной свадьбы.

Лёгкая, зажигательная, танцевальная композиция с восточным колоритом заводит слушателя с первых нот. «Времена меняются, а люди женились, женятся и будут это делать всегда!», — говорит Юлия Беретта.

«Невеста» Юлии Беретты вышла 11 ноября на лейбле Zeon и доступна на всех цифровых площадках.

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