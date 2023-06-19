Такое возможно «Только в России»

17 июня народная музыка, традиционная культура и яркая хореографическая постановка стали частью творческой коллаборации — шоу-программы «Только в России». На один вечер площадка Академии «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») в Крыму превратилась в концертный зал под открытым небом для участников арт-школ народного оркестра и современной хореографии первого образовательного заезда арт-кластера «Таврида» (проект от Росмолодёжь). Программа арт-школ приурочена к 100-летию Расула Гамзатова — выдающегося аварского и советского поэта.

Концертная программа «Только в России» стала итоговым мероприятием одноименного образовательного заезда арт-кластера «Таврида» и прошла 17 июня на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» — круглогодичного образовательного центра для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, который выступает ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере творческих индустрий.

В концерте приняли участие более 70 молодых музыкантов из разных уголков страны. Каждый из них с помощью музыки продемонстрировал культурную идентичность своего региона, а затем звуки народных инструментов слились в единую музыкальную композицию в исполнении Всероссийского молодежного оркестра национальных инструментов. На творческом вечере участники, гости и зрители еще раз убедились в многогранности регионов России и вживую услышали звучание редких национальных инструментов. В оркестре играли не только на знакомых балалайке, домбре и баяне, но и на таких традиционных инструментах народов России, как цимбалы, осетинская гармоника, башкирский курай и кыл-кубыз.

Почетное место дирижера занял художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов «Терема» Андрей Долгов. Также часть композиций молодые музыканты исполнили под руководством художественного руководителя и главного дирижера Белгородской государственной филармонии, профессора кафедры исполнительства Белгородского государственного института искусств и культуры, заслуженного работника культуры РФЕвгения Алешникова и заслуженного артиста Республики Башкортостан, художественного руководителя и главного дирижера Национального оркестра народных инструментов Республики Беларусь Линара Давлетбаева. Кроме того, профессиональные дирижеры обратили внимание на талантливого участника из Казани, молодого музыкантаАлмаза Зарипова и предложили ему присоединиться к команде мэтров во время выступления в Академии «Меганом».

«Я очень горжусь своим делом — продвижением национальных музыкальных традиций нашей страны. А еще я вдохновлен тем, что в России есть „Таврида“, которая может собрать лучших музыкантов из разных регионов и объединить их в народный оркестр. У нас было всего пять дней, чтобы от начала и до конца создать концертную программу — и нам все удалось. Участники оркестра получили возможность поработать с выдающимися экспертами и творить под руководством сразу нескольких дирижеров, каждый из которых является мастером своего дела. Это уникальный опыт, который обязательно поможет молодым музыкантам развить свои навыки», — поделился главный дирижер Всероссийского молодежного оркестра национальных инструментов Андрей Долгов.

Произведения Петра Чайковского, Владимира Курьяна, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Карла Орфа прозвучали вместе с музыкой молодых аутентичных композиторов — Екатерины Хмелевской, Натальи Тимофеевой и Урала Идельбаева.

Дополнило неповторимое звучание народных инструментов выступление артистов арт-школы хореографии «Новые русские танцы». Яркое шоу удивило самобытностью и оригинальностью смешения стилей русской народной и этнической культуры с абсолютно новым подходом к хореографии.

«Для танцоров народная музыка рождает новые образы и решения, которые можно использовать для постановки современной хореографии. Поэтому наша творческая коллаборация — это полезный эксперимент для танцора и возможность погрузиться в традиционную культуру», — рассказала эксперт арт-школы хореографии, участница крупных российских проектов и спектаклей, танцевальный продюсер Алиса Чеботарева.

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