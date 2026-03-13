Талантливые «Непоседы» получили награды в Музее Победы

В Музее Победы завершился финал IV семейного конкурса «Взрослые и дети «Непоседы» состоялся в Музее Победы. Проект театра-студии стал уже символом главных семейных ценностей и позволяет детям выйти на одну сцену с их самыми близкими родственниками.

«Очень значимо, что финал конкурса проводится в Музее Победы. Я обожаю этот музей! Я рада проводить здесь все мероприятия театра-студии «Непоседы», ведь это очень символическое место и очень памятное. Если честно, это такой теплый и душевный конкурс, который я планирую дальше развивать, потому что он позволяет семьям сплотиться. И вот эта совместная творческая работа невероятно объединяет и вдохновляет», – сказала заслуженный работник культуры РФ, основатель и художественный руководитель детского музыкального театра-студии «Непоседы» Елена Пинджоян.

Конкурс «Взрослые и дети «Непоседы» впервые прошел почти шесть лет назад в онлайн формате из-за пандемии. Тогда юные таланты и их родители записывали творческие номера в домашней обстановке. В дальнейшем все отборочные туры и финалы проводились уже на сцене. Конкурс очень понравился юным артистам и их родным, и многие в нем участвуют из года в год.

«Иногда прямо слезы на глаза наворачиваются от того, как это тепло и душевно, когда папа с дочкой вместе поет или же целая семья. У нас был номер, в котором участвовали пять человек: трое детей, мама и папа. А в одном из конкурсов у нас победила семья – прабабушка, бабушка, дедушка, мама и ее дети», – добавила Елена Пинджоян.

В этом году в конкурсе приняли участие 35 семей. После отборочного тура в финале встретились 14 юных артистов со своими родственниками.

«Я здесь со своей доченькой Евой. Мы ходим в театр-студию уже второй год. Вообще, когда я еще была маленькой девочкой, у меня была мечта петь в «Непоседах». Но мы жили далеко, и мечта моя тогда не сбылась. А когда мой ребенок сказал, что хочет петь, я вспомнила об этом коллективе. Мы прошли кастинг и стали частичкой этого коллектива. И сейчас, участвуя в конкурсе, я понимаю, что сбылась и моя мечта. Это потрясающе! Но самое главное – моя дочь увидит мою поддержку. Она пока волнуется, выходя на сцену, и я думаю, что своим примером покажу ей, что это вовсе не страшно», – сказала Альбина Гордиенко.

Выступления юных артистов оценивало экспертное жюри. В его состав вошли Генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, главный музыкальный редактор проектов Первого канала Марина Андрусенко, народный артист России, режиссер-постановщик Сергей Филин, заслуженный артист России, певец и телеведущий Андрей Биль, ведущая радиостанции «Детское радио» Анастасия Гладышева, генеральный директор издательства «Творческий Центр Сфера» Татьяна Цветкова.

В финале участники представили «визитки» и творческие номера. При выставлении оценок жюри в первую очередь учитывало профессионализм и оригинальность. Лучшим исполнителям вручили призы.