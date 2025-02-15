«Там было много красивых и уверенных в себе молодых людей, но взяли только меня»: Лариса Вербицкая рассказала, как попала на телевидение 

Утро субботы для зрителей ТВ-3 всегда начинается с шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», и грядущие выходные не стали исключением. Гостьей программы стала легенда отечественного телевидения Лариса Вербицкая. Ведущая поделилась своим фирменным рецептом торта со сметанным кремом и вишнями. У десерта есть своя история: много лет назад Лариса пекла этот бисквит для будущего мужа, когда он пришел знакомиться с ее родителями. Торт всем настолько понравился, что с тех пор Вербицкая подает его на семейные праздники.

Анфиса не упустила шанс разузнать подробности детства своей гостьи. Выяснилось, что Вербицкая родилась в Крыму, в курортной Феодосии, из-за чего в семье бытовала необычная история.

«Очень долго я верила в легенду, которую рассказывали родители, когда я была маленькой. Они говорили, что плыли на лодке по морю и вдруг увидели меня. Короче говоря, якобы, они меня спасли», – поделилась Вербицкая.

Впрочем, вскоре семья будущей звезды экрана переехала из Феодосии в столицу Молдовы Кишинев, где и выросла Лариса. В детстве она была спортивной девочкой и перепробовала разные дисциплины – от акробатики до прыжков в воду. Причем, занимаясь последним видом спорта, Вербицкая отобралась в юношескую сборную республики. При этом, она умудрялась хорошо учиться в школе и быть активной пионеркой.

Рассказала Лариса и о том, как попала на телевидение. Вербицкая была студенткой филологического факультета Кишиневского педагогического института и даже не думала о карьере на экране, пока один из знакомых не предложил попробовать свои силы на конкурсе дикторов.

«Мне было просто любопытно, что это за телевидение, какой-то конкурс. Вот я и пришла. Там было много красивых и уверенных в себе молодых людей, но взяли только меня. Еще один парень прошел, который должен был стать молдавским диктором, ну, а я пробовалась как русский диктор», – говорит Лариса.

Ну, а в финале Анфиса не удержалась и продегустировала фирменный торт Ларисы Вербицкой, хотя телеведущая не ест сахар уже много-много лет.