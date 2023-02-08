«Тамара Кожемятько — это бренд!»: Татьяна Орлова вернется к роли в новом сезоне «Папиных дочек»

Короткая стрижка, стильный костюм, массивные серьги, яркая мимика и неподражаемый характер. Даже после окончания сериала секретарша Сергея Васнецова Тамара Кожемятько продолжала быть кумиром поколений, звездой тик-тока и мемов. Невероятно предприимчива в жизни, владеет тонким искусством ничегонеделанья на работе и никогда не лезет за словом в карман — всеобщая любимица вернется в продолжении культового сериала СТС «Папины дочки», за производство которого отвечает START.

«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: “Спасибо вам за мое детство!” Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали “Папиных дочек”, — вспоминает исполнительница роли Тамары Кожемятько Татьяна Орлова. — Поэтому, когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: “Буду!” Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал».

Актриса была рада вернуться в родные декорации: «Это был эффект дежавю! Посмотрела на дверь психотерапевта, на табличку с его именем. Как это объяснить… Как будто вы были в Париже много лет назад, а теперь вернулись — и воспринимаете город иначе. Это не ностальгия, нет. Ностальгия — это когда чего-то уже нет, ты хочешь этого и вспоминаешь с грустью. Здесь все иначе».

В новом сезоне проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи — в том числе, легендарная Тамара Кожемятько.

Съемки проекта «Папины дочки. Новые» стартовали в январе этого года. Помимо Татьяны Орловой, к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры. Проект выйдет на экраны в 2023 году.

Фото – Онлайн-кинотеатр START / Телеканал СТС

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