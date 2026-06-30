«Танцы на воде»: группа «Новые Самоцветы» выпустила кавер на хит 1991 года

На всех цифровых площадках состоялся релиз нового сингла группы «Новые Самоцветы» — композиции «Танцы на воде». Это лёгкая, солнечная песня, созданная специально для тёплых вечеров, отпускного настроения и беззаботного лета. По словам артистов, трек идеально вписывается в плейлист июня и призван подарить слушателям заряд позитивной энергии.

Нынешняя работа — не просто новинка, а бережное переосмысление известной мелодии. Впервые «Танцы на воде» прозвучали ещё в 1991 году в исполнении Вадима Усланова и быстро стали одним из визитных знаков певца. Авторский дуэт остался неизменным: музыку написал Александр Рыбкин, а текст — Карен Кавалерян. Спустя три десятилетия композиция по-прежнему узнаваема с первых аккордов, и новый коллектив решил дать ей вторую жизнь.

В своей версии «Новые Самоцветы» сохранили тёплую атмосферу и мелодическую основу первоисточника, но дополнили её актуальным аранжировочным решением. Фирменная энергетика группы, свежие ритмические ходы и прозрачный вокал делают трек созвучным сегодняшним музыкальным трендам. При этом артистам удалось не потерять ту самую искренность, за которую песню полюбили слушатели начала девяностых.

«Танцы на воде» в новой обработке — это идеальный саундтрек для пикников, прогулок у водоёмов и дружеских встреч. Как отмечают сами музыканты, они хотели передать ощущение лёгкости и радости, которое так необходимо в летние дни.

Поклонники группы смогут не только оценить обновлённое звучание, но и добавить трек в свои персональные плейлисты, чтобы наслаждаться им на протяжении всего сезона. По замыслу создателей релиз обещает стать одним из заметных событий в отечественной поп-музыке этого лета.