Танцоры из Видного вновь стали чемпионами Москвы и Московской области

Команда танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Видного Ленинского городского округа стала чемпионом Москвы по направлению «Формейшн» в категории дети, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Оценивали эту сильнейшую дисциплину 18 судей всероссийской категории. Наши ребята получили 9.8 баллов из 10 возможных. Тем самым мы прошли отбор на чемпионат России, где выступим уже в марте. Нас ждут сильнейшие соперники, поэтому подготовка будет самой серьезной», - приводится в сообщении слова главного тренера и руководителя клуба «Звёздный вальс» Ленинского округа Игоря Турукина

В пресс-службе добавили, что первенство Москвы по танцевальному спорту проходило в минувшие выходные в концертном зале «Крокус Сити Холл». Клуб «Звездный вальс» из Ленинского округа стал единственным представителем Москвы и Московской области в своей категории. Танцевальный номер-победителя связан с первым коррекционным центром помощи для особенных детей «МИР_ОН ДЛЯ ВСЕХ!».

«Общество, особенно дети, должны быть толерантны ко всем другим детям, поддерживать, дружить вместе. Дети бывают разные. И каждому есть место в нашем мире, любовь и уважение, забота и помощь. Нам близка эта тема, так как мы всегда хотели открыть направление адаптивных танцев — могли обучать детишек с особенностями развития. Так получилось, что сразу у двух детей в команде Formation ограниченные возможности здоровья. Мы растим не только спортсменов, мы растим людей. Хотим, чтобы они выросли добрыми, порядочными, честными, отзывчивыми», - говорится в сообщении руководителя клуба Игоря Турукина.

Танцевально-спортивному клубу «Звездный вальс» уже 18 лет. Это самый титулованный и известный танцевальный коллектив в Ленинском округе. В клубе занимается свыше 1200 человек - и дети, и взрослые. Выступления воспитанников клуба являются украшением практически каждого праздника. За яркими выступлениями стоит титанический труд и упорные тренировки.