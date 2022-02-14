«Танцы со звездами» не перестают удивлять

В эфире телеканала «Россия» прошел очередной тур гранд-шоу «Танцы со звездами». В самом начале выпуска по результатам недельного голосования зрителей проект покинули Валерий Николаев и Александра Акимова. Предчувствуя проигрыш, Валерий не вышел на сцену, а его партнерша на прощание поблагодарила зрителей и жюри – Егора Дружинина, Дарью Златопольскую, Владимира Варнаву и Николая Цискаридзе – за поддержку.

Первыми на танцпол ворвались Александра Ревенко и Денис Тагинцев с горячей самбой. Егор Дружинин заметил, что на этот раз они были идеальной парой и смотрелись очень гармонично. Даже от Николая Цискаридзе актриса, наконец-то, дождалась похвалы: «Саша, браво, вы сегодня ожили и в первый раз двигались по-настоящему. Но я хочу от вас еще больше движения, еще больше энергии!». Одна из самых страстных пар сезона Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов устроили на паркете энергичный танцевально-теннисный поединок под песню Little Big. Оттачивая движения джайва, Ольга на этот раз тренировалась сначала с апельсинами, а потом… с кочанами капусты в руках! Дарья Златопольская заметила, что номер получился эффектным, комедийным, но с точки зрения танца слабым.

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина босиком исполнили контемп под песню Евгения Маргулиса «Шанхай блюз», вслед за ними Александра Ребенок и Михаил Щепкин буквально взорвали танцевальный паркет зажигательным исполнением ча-ча-ча. Михаил предстал в образе Амура, метился из лука «влюбленными» стрелами в сердце партнерши. И попал! Александра подарила ему нежный поцелуй. Одновременно с подготовкой нового танца, Ребенок боролась со страхами и волнением. Изобретательный партнёр привел её в специальную комнату, где Александра била тарелки, и все, что попадалось под руку. Её старания не прошли даром: пара получила сразу две 10-ки от жюри, а Цискаридзе заметил: «Глядя на ваш сегодняшний образ, мне кажется, вам надо обратить внимание на пьесы с Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь. Вы вошли в тот возраст, когда можете очень красиво воплотить этих героинь на сцене, и танцы вам помогут!».

Марина Зудина и Максим Петров показали головокружительный вальс (American smooth) под музыку Стинга, а Анатолий Белый и Инна Свечникова сделали ставку на свинг и разыграли целый спектакль. Владимир Маркони и Евгения Толстая исполнили самбу, а самым зрелищным номером выпуска в этот раз стало пылкое танго Марии Мироновой и Евгения Папунаишвили в настоящем бассейне. Актриса предстала в образе роковой красотки, которую ее партнер укрощал плеткой.

По результатам пятого выпуска турнирную таблицу «Танцев со звездами» возглавили Александра Ребенок и Михаил Щепкин, Анатолий Белый и Инна Свечникова, а замыкают список Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов.

Фото – телеканал «Россия»

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