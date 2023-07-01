TattooIN — «Танцы»

Впервые после выхода альбома «Асимметрия» в 2022 году, главные романтики российской рок-сцены выпускают отдельный сингл и музыкальное видео к нему.

Песня «Танцы» написана известным российским поэтом и хитмейкером Валерием Полиенко и лидером группы Романом Кузьминым. Это настоящая летняя песня – позитивная, романтичная и ироничная. Трек был записан в Москве весной 2023 года с участием известного российского саундпродюсера и мультиинструменталиста Евгения Панкова.

Безусловно, для группы песня «Танцы» - это музыкальный эксперимент и новое звучание. Запись и сведение сопровождались жаркими внутренними спорами, музыканты записали песню в нескольких вариантах. В результате было решено, что «Танцы» - это отдельный сингл, в котором акцент делается в большей степени на электронику, и в меньшей степени на привычный гитарный саунд группы. При этом энергетика TattooIN сохраняется и остается хорошо узнаваемой.

Сингл дополнен атмосферным и легким летним музыкальным видео, снятым режиссером Софьей Спириной. Клип простой, быстрый, откровенный и минималистичный. Эстетика VHS, флешбэки, глоток свежего воздуха и летнего солнца. Пространство, в которое иногда хочется погрузиться, просто забыв обо всем остальном.

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