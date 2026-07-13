Татьяна Красовская: «Самый эффективный путь — самый прямой: перестать копировать и начать искать свое»

Татьяна Красовская — художник из Рязани, её путь в искусстве начался в детстве. Она окончила художественную школу, где в полной мере освоила академический рисунок и классическую живопись. В поисках собственного почерка Татьяна пробовала себя в самых разных творческих сферах: расписывала ткани и стены, занималась графическим и интерьерным дизайном. Однако последние полгода она сосредоточилась на станковой живописи — и, кажется, именно здесь нашла ту самую, по-настоящему близкую ей манеру. В настоящее время Татьяна активно участвует в выставках, и каждая новая работа подтверждает: она на своём месте, а впереди — ещё больше открытий и новых полотен.

– Ваш новый стиль – современная экспрессивная фигуративная живопись с элементами наива и символизма – звучит очень интригующе. Расскажите, пожалуйста, что именно стало тем «щелчком», который помог вам найти это направление? И как картина «Я подарю тебе звезду» стала отправной точкой для целой серии из 30 работ?

– Я достаточно долго загоняла себя в рамки. Классическая школа дала мне понимание, как надо рисовать по правилам, но лишила свободы. Потом был период, когда я увлеклась компьютерной графикой и дизайном. И снова рисовала то, что ждали от меня другие. После я стала срисовывать с фото и попробовала себя в гиперреализме. Мне казалось, что рисовать поэтапно, по пунктам и максимально детально — это как раз то, что мне нужно. Но чего‑то не хватало.

Тогда я решила отказаться от строгих ориентиров и просто начать пробовать всё подряд: абстракцию, пейзажи, натюрморты, портреты в реалистичной манере — но уже без прежней одержимости детализацией. И постепенно стала замечать перемены: мазки стали увереннее, рука как будто сама начала писать без участия головы. А потом я открыла для себя мастихин. Его непредсказуемый эффект меня очень впечатлил. Когда невозможно заранее угадать, какой получится фактура, как ляжет цвет и какой итоговый образ проявится на холсте — это волшебство. Наверное, тут и произошёл тот самый «щелчок».

Я перестала стремиться к идеальным формам, но при этом хотела создать что‑то простое и понятное, с глубоким смыслом. Так появилась работа «Я подарю тебе звезду». Картина о любви и романтике, самоотдаче и поддержке, о мечте и вдохновении. Она вызывает много разных эмоций, и у каждого зрителя они свои. Конечно, мне захотелось создать ещё что‑то подобное. Так и пришла мысль о серии.

– Вы упомянули, что активно занимаетесь «упаковкой» своего творчества: сертификаты подлинности, сайт, cover letter. Насколько, по вашему мнению, важна эта «нетворческая» сторона работы для современного художника, и какие из этих шагов оказались для вас наиболее сложными или, наоборот, неожиданно приятными?

– Для художника, серьёзно относящегося к своему творчеству, это, безусловно, важно. Это словно новая ступень, которая говорит о том, что это не просто хобби, а профессия.

Неожиданным и самым сложным стало осознание того, какое огромное количество времени требуют все эти не творческие дела. Сначала была паника и вопрос: «А когда вообще рисовать‑то?» Сейчас я выработала для себя определенную схему и, в общем‑то, более‑менее стала всё успевать, хотя во многом ещё только предстоит разобраться. А самым интересным стало общение с ИИ. Очень много задач делаю с их помощью — не представляю, как мы раньше без них жили.

– Возвращение к пленэру после 25-летнего перерыва и обретение «дзена» в лесу – это очень вдохновляющая история. Что изменилось в вашем восприятии пленэра сейчас, по сравнению с детскими воспоминаниями, и как этот опыт влияет на ваше текущее творчество в новом стиле?

– В детстве походы на пленэр были для меня мукой, это была обязанность, а не творческий порыв. Сейчас, конечно, всё изменилось: я выхожу на пленэр по собственному желанию и это дарит совершенно другие ощущения. Теперь пленэр — это источник спокойствия и умиротворения, возможность почувствовать единение с природой. Он даёт мне передышку от основной линии работы, но при этом становится отличной площадкой для экспериментов. Именно там я пробую новые материалы и осваиваю разные техники.

Например, недавно я открыла для себя масляную пастель — она удивила своей пластичностью и глубиной цвета. Сейчас у меня есть задумка поэкспериментировать с совмещением нескольких материалов: хочется посмотреть, как они будут взаимодействовать друг с другом. В перспективе всё это может найти отражение в более серьёзных работах — стать частью стиля.

– Вы рассказывали, что раньше легко срисовывали с открыток и даже освоили гиперреализм, но теперь вам стало скучно полностью копировать фото. Как вы считаете, какой путь – от точного копирования к свободной интерпретации – наиболее эффективен для развития художника, и что вы посоветуете тем, кто только начинает свой творческий путь?

– Самый эффективный путь — самый прямой: просто перестать копировать и начать искать свое.

Посоветовала бы я в первую очередь отложить телефон и ноутбук, оглянуться вокруг — мир полон интересных деталей, их не обязательно искать на фото. Начать подмечать: необычные сочетания цветов, выразительные силуэты, неожиданные ракурсы. Всегда носить с собой блокнот и фиксировать идеи сразу. Можно записывать словами, если сложно в моменте придумать образ. А потом уже додумать, как будет время. Я обычно так и делаю. Кучу идей для вдохновения можно найти в фильмах, я даже делаю стоп кадры и рассматриваю понравившиеся мне композиции и цветовые решения.

Можно и нужно обращаться за помощью к ИИ, сейчас уже глупо игнорировать такой мощный инструмент. Полезно также смотреть, как ту или иную идею воплощают другие художники — изучать чужие работы не значит повторять их. Можно брать отдельные приёмы: немного отсюда, немного оттуда. Не нужно с нуля изобретать велосипед — свое рождается как раз из сочетания разных кусочков. Так постепенно и получится собственный стиль.

– Вы активно подаетесь на онлайн-галереи, и это требует значительных усилий, особенно с учетом языкового барьера. Какие уроки вы уже извлекли из этого процесса, и что бы вы могли посоветовать другим художникам, которые только начинают осваивать международные онлайн-площадки для продажи своих работ?

– Подача в онлайн‑галереи — это про систему. Большое влияние оказывают качественные фото, чёткие данные и дисциплина. Конечно, чтобы во всём разобраться, необходимо довольно много времени. Требования к заявкам в разных галереях сильно отличаются: где‑то действует строгий отбор, где‑то его нет, а некоторые площадки принимают работы только в рамках open call. К тому же не всегда очевидно, сотрудничают ли галереи с авторами из России — ситуация постоянно меняется. Нужно научиться пользоваться достаточно большим набором инструментов для составления описаний, подбора тегов и увеличения изображений.

В общем, сложностей действительно много, но бояться этого не надо. Тем более сейчас много курсов на эту тему, а также можно обратиться за помощью к художникам, уже прошедшим этот путь: это сильно упростит процесс. Поэтому, если вы всерьёз настроены продавать работы через онлайн‑галереи, советую начать с поиска хорошего наставника. Всё‑таки время — самый ценный ресурс, и его лучше вкладывать в творчество, а не в бесконечные поиски и попытки всё понять самостоятельно.

Беседовала Екатерина САМИТИНА,

В публикации представлены репродукции картин Татьяны КРАСОВСКОЙ