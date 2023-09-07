«Таврида.АРТ» и biblioteka aromatov выпустили линейку парфюмов совместно с молодыми дизайнерами

«Таврида» и biblioteka aromatov разработали не просто продуктовую линейку, а целое многогранное произведение искусства: обоняемое, звучащее и видимое. Парфюмер, участница одного из заездов «Тавриды» Ирина Кунавина подобрала ноты, «звучащие» ароматами арт-кластера. Оформление для флаконов разработали молодые иллюстраторы, принявшие участие в конкурсе. А резидент «Тавриды» KEROB TREE создал музыкальную композицию для каждого из них. Альбом можно послушать по ссылке. Итоги коллаборации были подведены на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», проходившем в Крыму с 17 по 21 августа.

Ароматов всего пять, и все они связаны с Фестивалем молодого искусства «Таврида.АРТ». Также в линейку вошли свечи и диффузоры.

«Разговор с Легендой» — это приятный запах, витающий в воздухе после вдохновляющей лекции эксперта или похвалы от наставника. «Мыс Меганом» напоминает о солоноватом запахе моря и раскаленной гальке, аромате цветущей в июне лаванды. Название парфюма «Только в России» говорит само за себя: наш культурный код — фундамент для новых свершений. «Финальную песню» можно описать как аромат завершения, которое всегда становится началом. Зачастую после финального аккорда открываются новые горизонты, как после «Тавриды» каждый возвращается другим человеком. А вот аромат «Уведомления рабочих чатов» поможет окунуться в атмосферу производительности и творческого единения разных, иногда даже противоположных людей.

Оформлением флаконов занимались молодые иллюстраторы Наталья Сарайкина и Анна Карпулева. Их совместная концепция была признана лучшей по итогам конкурса и легла в основу дизайна этикеток. Девушки создали упаковку в виде блоков ассоциаций с «Тавридой». Их они представили в виде ярких иллюстраций. Так, на одной из картинок изображена лейка, которая поливает цветок. Это метафора, обращенная к процессу взращивания себя как личности, которая откликается в аромате «Разговор с легендой». А вот с флаконов «Уведомления рабочих чатов» смотрят уставшие, покрасневшие от количества горящих дедлайнов глаза.

«Biblioteka aromatov — бренд, который через запахи передает ощущения и эмоции от окружающего мира. Зрительное восприятие быстротечно, если не запечатлеть его на фото. А вот запахи, которые сопровождают эмоциональный момент, — самая сильная форма памяти. Поэтому мы создали коллекцию парфюмов, свечей и диффузоров с ароматами, которые передают ту яркую, жаркую, заряженную только положительными эмоциями энергию просветительского проекта «Таврида.АРТ». Чтобы и после окончания Фестиваля все участники могли в любой момент, дажена работе или в родном городе, вернуться в Крым, на море, на «Тавриду», — поделилась руководитель отдела контента и SMM biblioteka aromatov Анастасия Пляс.

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