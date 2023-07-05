«Таврида.АРТ» и VK запускают образовательную программу по личному бренду

Академия творческих индустрий «Меганом» совместно с VK Education и образовательной платформой Skillbox открыла набор на бесплатную образовательную программу, посвященную созданию и развитию сильного личного бренда. Проект ориентирован на авторов, блогеров, дизайнеров и других представителей творческих профессий. Основные образовательные форматы пройдут онлайн и очно на площадке «Меганома».

Чтобы попасть на курс, нужно до 19 июля подать заявку. Количество мест на программе ограничено. Онлайн-обучение стартует 24 июля на платформе Skillbox и продлится три недели. За время интенсива участники узнают, как позиционировать себя, выстраивать стратегию личного бренда, монетизировать и продвигать его, научатся создавать фирменный стиль, выступать перед аудиторией и реагировать на критику.

Все навыки будут закреплять на практике под руководством экспертов. Также в программе предусмотрены мастер-классы и лекции от экспертов VK: они пройдут в сообществе арт-кластера «Таврида» ВКонтакте.

По результатам обучения будут отобраны три лучших слушателя, которые получат бонусы для развития личного бренда: от VK — промоподдержку проектов в соцсети ВКонтакте, от Skillbox — бесплатное обучение на курсе-симуляторе работы в digital-агентстве «SMM-специалист с нуля», от куратора — личную консультацию с экспертом. Кроме того, все участники получат сертификаты о прохождении курса и скидку на обучение в Skillbox.

Образовательная программа «Личный бренд» также пройдёт в офлайн-формате в Академии творческих индустрий «Меганом». Её старт запланирован в сентябре 2023 года. «Меганом» является одной из базовых площадок молодежно-просветительского курорта «Таврида», нацеленной на обучение молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Работающий круглый год образовательный центр призван помочь молодым специалистам пройти профильное обучение под руководством признанных экспертов в своих направлениях, а также стать участниками проектов, разработанных совместно с лидерами отрасли.

«VK активно развивает образовательное направление и помогает молодежи получать актуальные знания и развивать свои навыки. В ходе нашего недавнего исследования мы выяснили, что 80 % опрошенных считают, что в самореализации помогают создание и продвижение личного блога, а половина опрошенных (53 %) хотели бы пройти обучение по работе с контентом и продвижением себя. Образовательные проекты VK Education охватывают актуальные направления IT и digital-сферы. Вместе сo Skillbox и Академией творческих индустрий «Меганом» мы разработали новый курс, который поможет творцам заявить о себе на широкую аудиторию», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

«Для того, чтобы оставаться востребованным, сегодня мало быть мастером своего дела. Всем — от разработчиков веб-приложений и геймдизайнеров до копирайтеров и фотографов — для профессионального роста важно умение правильно позиционировать себя и свои достижения. Совместно с VK Education мы разработали программу, которая позволит специалистам разных профессий прокачать свой имидж: презентовать себя, заводить полезные знакомства, а главное, повысить стоимость своих услуг как при работе в штате, так и на фрилансе», — поделилась менеджер по развитию бизнеса Skillbox и куратор проекта Анна Глоба.

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