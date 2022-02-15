«Таврида.АРТ» объявляет набор новых амбассадоров проекта

«Таврида.АРТ» запустила конкурсный отбор в программу кадрового резерва «Амбассадоры Тавриды». Молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий смогут присоединиться к команде организаторов проектов экосистемы, получить успешный кейс в свое портфолио и стать частью творческого комьюнити страны. Прием заявок продлится до 28 февраля 2022 года на сайте tavrida.art.

Амбассадоры арт-кластера – это молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий, вовлекающие молодежь своего региона в творческую деятельность и оказывающие поддержку в продвижении проектов «Тавриды.АРТ». «Участие в амбассадорской программе дает возможность молодым талантливым ребятам стать соорганизаторами наших проектов. Они получают опыт реализации масштабных мероприятий, таких как образовательные заезды, фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму и многих других, прокачивают свои навыки публичных выступлений и soft skills, – рассказывает Мария Ильичева, руководитель Департамента сопровождения целевых аудиторий «Тавриды.АРТ». – Программа реализуется с 2019 года, и за это время в ней приняли участие более 200 человек из 85 регионов. Для многих из них она стала площадкой карьерного роста. Лучшим мы предложили официальное трудоустройство на «Тавриде.АРТ». А те амбассадоры, которые планируют развиваться в родных городах, нередко получают предложения о работе в молодежных проектах своих регионов».

О карьерных возможностях, которые амбассадорство дает молодым специалистам, говорят успешные кейсы: Любовь Павлушина из Астраханской области вошла в состав программной дирекции «Тавриды.АРТ» и стала продюсером видеоконтента проекта; Диляра Вахитова из Чувашской Республики получила должность сотрудника департамента сопровождения целевых аудиторий «Тавриды.АРТ»; а Ксения Дианова, выиграв грант, открыла арт-пространство PERLAMUTER в родном Петрозаводске. «Став амбассадором, я на личном опыте убедилась, что «Таврида», действительно, меняет судьбы! – делится Ксения. – В самом начале своего пути я даже представить себе не могла, как резко повернется моя жизнь. К концу образовательного сезона я стала руководителем серьезного проекта и вывела свое творчество на качественно новый уровень».

Стать амбассадором «Тавриды.АРТ» могут участники, волонтеры, координаторы, эксперты или организаторы проектов арт-кластера предыдущих лет в возрасте от 20 до 35 лет. Отбор пройдет в два этапа: претендентам необходимо записать видеоинтервью, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование. Лучшие участники программы по результатам пяти первых месяцев будут привлечены в качестве соорганизаторов в проекты «Тавриды.АРТ» в 2022 году.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.