«Таврида.АРТ» открыл новый учебный год вместе со школой в Судаке

1 сентября художники «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) вместе с учениками средней общеобразовательной школы №4 им. Героя Советского Союза В. Л. Савельева в крымском городе Судаке представили флаг России, выполненный из отпечатков ладошек школьников на одной из стен образовательного учреждения.

Первого сентября после официальной части открытия нового учебного года в средней общеобразовательной школе №4 города Судака художники «Таврида.АРТ» совместно с учениками создали мурал на одной из стен школы. Так, из отпечатков ладошек школьников у актового зала появился флаг России, который будет символизировать причастность каждого к большой стране.

«За короткое время нашей дружбы со школой, мы уже успели сделать несколько общих проектов. Радостно, что дети готовы участвовать в преобразованиях, они и сами предлагают идеи, с любопытством учатся у наших художников и с удовольствием расписывают стены. Совсем скоро эти школьники подрастут и станут теми, кто продолжит делать важное дело — писать культурный код нашей страны. А сейчас они оформляют пространства, которые их окружают, это хороший задел на будущее», — отметил руководитель арт-кластера «Таврида.АРТ» Сергей Першин.

Мастер-класс по созданию муралов для оформления стен школы прошел не в первый раз. К первому сентября художники «Таврида.АРТ» совместно с «Движением Первых» украсили более 20 поверхностей. В росписи стен принимали активное участие школьники. Это не только приобщило детей к творчеству, но и дало возможность на практике познакомиться со всеми этапами создания муралов: от макета до художественного воплощения.

«Дети получили совершенно новое понимание истории, увидели воплощение своих героев на стенах школы. Они сами желали этого, голосовали за того, кого изобразить — и прошло все самым наилучшим образом. За это время мы вместе с «Таврида.АРТ» провели много мастер-классов, участвовали в арт-шествии, проводили различные совместные мероприятия, а также у нас очень много планов на ближайшее будущее», — прокомментировала творческое сотрудничество с арт-кластером директор школы Юлия Собко.

Стены судакской школы украшают портреты выдающихся исторических личностей: легендарного советского вратаря Льва Яшина, космонавта Юрия Гагарина, поэта Александра Пушкина, балерины Анны Павловой, художника Илья Репина. Кроме того, художники изобразили Легенду Тавриды — дирижера Юрия Башмета.

Также одна из стен посвящена Герою Советского Союза Василию Савельеву, именем которого названа школа. В 1944 году танкист Василий Савельев героически сражался, участвуя в освобождении Судака от немецко-фашистских захватчиков.

«Я тоже принимала участие в создании муралов, в частности портрета Василия Львовича Савельева, Героя Советского Союза. Так как я увлекаюсь изучением культуры и истории нашей страны, для меня было важно оставить какую-то частичку себя. Я считаю, что дети должны знать историю своего края и своей страны. Я очень жду, когда вырасту и смогу принимать участие в молодёжных движениях. Это очень здорово, что в нашей стране есть такие возможности, где каждый может проявить себя», — поделилась 9-классница Валерия Петрова.

К началу года «Таврида.АРТ» украсила и фасад школы: изобразили золотую рыбку из сказки писателя А. С. Пушкина как символ исполнения любых желаний. И таким местом, по задумке автора, является школа в морском городе Судаке, в которой дети чувствуют себя как рыба в воде. Создатель мурала — уличный художник и общественный деятель Дмитрий Лёвочкин, идеолог, организатор и продюсер международного фестиваля «Культурный код».

Кроме того, теперь школьники разных возрастов могут познакомиться и с возможностями других партнеров. Так, на стенах рядом с муралами расположены QR-коды, пройдя по которым, дети могут прочитать информацию о перспективах для подрастающего поколения от Росмолодёжи, «Движения Первых», платформы Добро.ru, АНО «Россия — страна возможностей», Общества «Знание», всероссийского конкурса «Большая перемена», программы «Больше, чем путешествие», программы «Орлята России», всероссийского конкурса «Навигаторы детства», добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия».

Накануне начала учебного года школу № 4 в Судаке посетили для того, чтобы оценить преображение учебного заведения, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, председатель правления Движения Первых Григорий Гуров и генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида.АРТ» Сергей Першин.

В рамках сотрудничества школы с арт-кластером «Таврида.АРТ» дети также регулярно посещают мастер-классы различных творческих и научных направлений на территории молодёжно-просветительского курорта. Среди прочего «Таврида.АРТ» закупила технику для медиастудии школы, в которой ученики теперь осваивают творческие профессии.

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