«Таврида.АРТ» открыла акселератор творческих проектов

«Таврида.АРТ» открывает регистрацию участников на акселератор творческих проектов. Образовательная программа направлена на помощь в подготовке конкурентоспособных проектов для участия в грантовых конкурсах и их дальнейшую реализацию. Лекции, консультации и питчинги с экспертами грантового конкурса пройдут в Республике Крым, Волгоградской и Краснодарской области. Регистрация участников на первый акселератор «Создавай. Волгоград» уже стартовала на сайте tavrida.art.

Программа акселератора пройдет в трех регионах России: с 29 по 31 марта «Создавай. Волгоград» – в Волгоградской области; с 8 по 10 апреля «Создавай. Краснодар» – в Краснодарской области; с 15 по 17 апреля «Создавай. Крым» – в Республике Крым. Участники узнают о грантовых возможностях для реализации идеи, изучат основы проектного менеджмента и инструменты для управления проектами. В финале программы пройдет питчинг проектов, где претенденты на грант получат обратную связь от экспертов.

«Грантовая поддержка – настоящий трамплин для развития молодых творцов. Благодаря ей они могут реализовать общественно значимые инициативы и улучшить собственные навыки и компетенции, – говорит руководитель службы грантового сопровождения «Тавриды.АРТ» Оксана Никифорова. – Участники акселератора получат практические рекомендации от экспертов по упаковке своих идей и научатся презентовать их. Авторы лучших проектов будут приглашены на площадку «Тавриды.АРТ» в Крыму для прохождения публичной защиты».

Участниками программы акселератора могут стать жители Республики Крым, Волгоградской и Краснодарской области в возрасте от 18 до 35 лет. Программа рассчитана на деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, представителей некоммерческих и коммерческих организаций, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, активных деятелей сферы молодежной политики, победителей и участников грантовых конкурсов.

В 2021 году программу акселератора прошли 85 жителей Республики Крым и Севастополя. Одна из участниц программы Юлия Грайвер выиграла 650 000 рублей на фестивале «Таврида.АРТ» на реализацию проекта «Чувствуй Крым». «Я всегда хотела придумать свой проект и воплотить его в жизнь, но мне казалось это недостижимым желанием. Когда я пришла на акселератор, у меня не было ни идеи, ни понимания, что такое грантовый проект. Но спустя два дня интенсивной работы родился проект «Чувствуй.Крым». Кураторы очень помогли мне оформить идею в грантовую заявку», – рассказывает Юлия.

Напомним, что Всероссийский конкурс молодежных проектов проходит на образовательных заездах и фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму с 2015 года. За семь лет его победителями стали 1104 человека, на реализацию их проектов было выделено более 487 миллионов рублей.

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