«Таврида.АРТ» открывает новые имена молодого российского искусства в московском Манеже

6 декабря в Доме молодёжи в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялось открытие ярмарки-выставки молодого искусства и дизайна «Арт.Молодость», являющееся одним из событий Недели «Таврида.АРТ» в Москве. Корнеры, организованные арт-кластером «Таврида», две недели будет знакомить широкую аудиторию с коллекциями молодых дизайнеров, художников, авторов, мастеров и молодых предпринимателей со всей страны.

«В России формируется класс достойных, интересных брендов, которые производят вещи высокого качества, стильные, красивые, вещи, которые хочется приобрести. В «Арт.Молодости» мы дали шанс заявить о себе тем, кто находится в самом начале пути. Так что этот проект — хорошая возможность и для молодых предпринимателей занять свою нишу, и для покупателей сориентироваться на новом рынке, найти свои бренды, а может, даже свой стиль», – говорит продюсер проекта «Арт.Молодость», продюсер направлений «мода, дизайн и архитектура» арт-кластера «Таврида» Виктория Данилова.

В ходе церемонии открытия ярмарки-выставки гости познакомились с концепцией «Арт.Молодости» и участниками-авторами. Теперь на две недели пространство превратится в большой арт-маркет, на прилавках которого посетители могут найти вещи для базового гардероба и яркие костюмы для праздника, теплые пуховики и нежные аксессуары, предметы искусства и элементы интерьера, картины и художественную литературу, актуальные в предновогодней суете сувениры и подарки.

«Основная задача нашего бренда – создавать качественные базовые вещи, которые бы сочетались между собой и могли бы стать основой для любого гардероба. Участие в «Арт.Молодости» для нас – это возможность, с одной стороны, представить наши продукты широкой аудитории, а с другой стороны, нам самим познакомиться с очень разными людьми, услышать их запросы и пожелания, чтобы в будущем наши коллекции попадали в ещё более широкий круг целевых аудиторий», – рассказала Виктория Гусева, представляющая на арт-маркете молодой российский бренд BASIS.

Ярмарка-выставка «Арт.Молодость» будет работать до 23 декабря. Посетить её смогут все желающие по предварительной регистрации на сайте https://moscow.tavrida.art/artmolodost .

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