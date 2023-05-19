«Таврида.АРТ» проводит отбор музыкантов на курс «Академия Юрия Башмета»

С 16 по 23 июля на базе Академии творческих индустрий «Меганом» пройдет образовательный интенсив «Академия Юрия Башмета». Мы ждем молодых артистов симфонических оркестров, композиторов, дирижёров и звукорежиссеров, желающих улучшить свои профессиональные компетенции и принять участие в Первом фестивале классической музыки «Звезды Меганома».

Авторская программа Юрия Башмета создана для передачи индивидуального опыта лучших мастеров музыкальной индустрии молодым композиторам, артистам оркестра, звукорежиссерам и дирижерам. Ее основной миссией является поддержка молодых профессионалов и увеличение интереса к новой академической музыке России, а также ее использование в кино- и видеопроизводстве.

Участников ждет серия мастер-классов и практикумов в области исполнительства и композиции от наставников в индустрии — руководителей и артистов лучших коллективов, а также концерты в знаковых местах Крыма, запись и выпускавторских музыкальных произведений под лейблом арт-кластера «Таврида». В рамках программы пройдет Первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», состоящий из произведений молодых композиторов. Также известно о том, что один из дней в рамках интенсива будет посвящен творчеству Сергея Рахманинова.

Наставниками образовательной программы выступают: Юрий Башмет, альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми», Дмитрий Гринченко, директор «Русского концертного агентства». Куратором интенсива является Анна Храмова, музыкальный продюсер арт-кластера «Таврида».

Отправить творческое задание для прохождения отбора на программу необходимо не позднее 1 июня: https://tavrida.art/academy .

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