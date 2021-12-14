«Таврида» и аэропорт Домодедово устроят масштабный перформанс в пассажирском терминале

Концерт симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета и модный показ дизайнеров-резидентов арт-кластера пройдут в рамках дней «Тавриды.АРТ» в Москве. Индустрия моды, классическая музыка и стрит-арт – три направления искусства соединятся в одном шоу, которое состоится 16 декабря в 20:00 в пассажирском терминале Московского аэропорта Домодедово. На стыке разных видов искусства молодые творцы «Тавриды.АРТ» покажут творческую коллаборацию, а проект «Культурный код» платформы «Россия – страна возможностей» презентует монументальные работы, созданные его резидентами на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму.

«При подготовке к каждому из наших проектов мы не ищем простых путей и стараемся всегда находить новые художественные решения. Презентация работ молодых дизайнеров – наших резидентов – в этом смысле не исключение. Это будет настоящий перформанс: зрители увидят модные образы вместе с работами стрит-арт-художников и под живую классическую музыку. Смешение разных направлений искусства не единственная коллаборация, которую мы хотим представить зрителю. На Неделе «Тавриды.АРТ» в Москве мы хотим познакомить с миром арт-кластера широкую аудиторию, поэтому решили провести ряд форматов там, где люди совершенно не ожидают соприкоснуться с искусством. Аэропорт – это для нас большой эксперимент», – сказала Ксения Артемьева, заместитель руководителя арт-кластера «Таврида».

«Домодедово зачастую выступает первооткрывателем в творческих проектах, – отметила PR-директор Московского аэропорта Домодедово Дарья Коршунова. – Например, мы уже стали площадкой для музея раритетных автомобилей, провели модные показы форменной одежды авиакомпаний со всего мира, провели международный День поэзии и многое другое. В этот раз Домодедово станет первым аэропортом, где пройдет пройдет перформанс на стыке нескольких видов искусств. Мы очень рады такой возможности – принимать гостей «Тавриды.АРТ».

В пассажирском терминале аэропорта симфонический оркестр исполнит знаменитые шедевры классической музыки под управлением дирижера Юрия Башмета. Маэстро уже несколько лет является творческим наставником участников проектов «Тавриды»: на профильных образовательных заездах на площадке арт-кластера не раз проходили концерты симфонического оркестра резидентов под его управлением. А в прошлом году он стал обладателем премии «Легенды Тавриды» – премии-признания, учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров и учителей.

Под аккомпанемент классической музыки зрители увидят презентацию коллекций молодых российских дизайнеров – резидентов и мастеров «Тавриды.АРТ». Инна Королева, Яна Горохова, Тимур Хамраев, Полина Ушакова, Надежда Парфёнова и Алена Освальд – новые имена в модном мире. Творческий поиск молодых профи отразится в их аутентичных коллекциях.

Новую коллекцию одежды, где в образах из теплого кашемира и летящего шелка высокотехнологичный мир переплетается с волшебным, готовит Инна Королева, стилист и основательница бренда одежды Inna Koroleva Lab. «Я участвовала в различных модных событиях, но такой классной локации для проведения показа, как аэропорт, еще ни разу не было! И какой масштаб – в сопровождении симфонического оркестра – это потрясающая кросс-культурная история, чистый акт искусства! – говорит дизайнер. – Сейчас мы с командой завершаем работу над образами. Во время подготовки в коллаборации с дизайнером и резидентом «Тавриды» Еленой Редько мы сделали коллекцию сумок, еще Лена разрабатывает для нас коллекцию кожаных аксессуаров. Все это уникальный эксперимент, и он очень вдохновляет».

Яна Горохова, создатель бренда ICÔNE.AT, представит образы повседневной одежды из натуральных тканей с использованием фурнитуры как акцентов. Коллекцию-оду вечеринкам в честь дня рождения «AFTER BIRTHDAY PARTY» продемонстрирует дизайнер Полина Ушакова. Основатель бренда AlenaOSVALD Алена Освальд презентует вечерние платья. Надежда Парфёнова представит авторскую капсульную и зимнюю коллекцию, выпущенную брендом STRNGRS. Тимур Хамраев, основатель бренда TIMUR HAMRAEV, представит коллекцию молодежных мужских шуб «Курс на север», с которой он побеждал на крупных международных конкурсах для молодых дизайнеров, таких как «Адмиралтейская игла», «Точка Ru» и других, прошел в финал «Русского силуэта», стал участником модного шоу на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

На площадке аэропорта резиденты также проведут для зрителей мастер-классы по кастомизация одежды и созданию украшений из пластика и металла.

Вход на мероприятие – свободный при соблюдении масочного режима. При этом зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию в мобильном приложении «Таврида» (в AppStore или GooglePlay ). Там же доступна информация о других ключевых событиях дней «Тавриды.АРТ» в Москве: вручении премии «Легенды Тавриды», шоу резидентов, музыкальном вечере «Есть только миг». Трансляции событий пройдут в официальных сообществах арт-кластера «Таврида» в VK, Одноклассниках и RUTUBE.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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