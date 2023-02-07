«Таврида» и «Открытый мир искусства» представили самое масштабное этнографическое шоу

5 февраля 2023 года в концертном зале «Вегас Сити Холл» (г. Красногорск) состоялось этнографическое музыкальное театрализованное шоу «Ожерелье России». В нём приняли участие 328 молодых и уже состоявшихся артистов со всей страны. Постановка вошла в Книгу рекордов России как спектакль с наибольшим количеством участников актерского состава. Организаторами мероприятия выступили АНО «Открытый мир искусства» и донская арт-резиденция «Офис креативных индустрий» федеральной сети «Таврида.АРТ».

Первое в России этнографическое музыкальное театрализованное шоу «Ожерелье России» объединило на одной сцене артистов и творческие коллективы со всей страны. Номера познакомили зрителей с культурой русского севера и Дальнего Востока, средней полосы и Юга. Хабаровский край представил резидент арт-кластера «Таврида», лауреат премии Губернатора Хабаровского края в области литературы и искусств, финалист телевизионного проекта «Новая Звезда» Владимир Бабенко.

«В шоу приняли участие артисты со всех уголков страны, чтобы рассказать о своем регионе через творчество. Именитые артисты выступили в коллаборации с детскими коллективами – получился взаимообмен культурными и сценическим опытом. В этнографическом спектакле-рекордсмене по самому большому количеству участников в России я исполнил авторскую песню о родном Хабаровском крае, находясь за 7 000 км от дома. Я написал эту песню в 2015 году ко Дню рождения края, неоднократно выступал с ней на местных праздниках, а вот сейчас смог исполнить её в Москве на такой большой площадке», – поделился впечатлениями Владимир Бабенко.

В постановке были задействованы 328 артистов, в их числе Народная артистка России Анита Цой, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Яна Габбасова, артисты государственных ансамблей «Эльбрус», «Кабардинка», «Гжель», «Заманхо». Такой многочисленный актёрский состав позволил мюзиклу стать спектаклем с наибольшим количеством участников в России. Соответствующий диплом организаторам вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Мероприятие организовано при участии автономной некоммерческой организации поддержки и развития образования, творчества и культуры «Открытый мир искусства», Донского государственного технического университета и арт-резиденции «Офис креативных индустрий», входящей в федеральную сеть «Таврида.АРТ».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.