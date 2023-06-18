«Таврида» на ПМЭФ: Сергей Першин провел сессию об уникальных молодежных проектах

17 июня состоялось главное деловое событие года — Петербургский международный экономический форум, темой которого были и молодежные проекты, которые есть только в России. Модератором одной из сессий выступил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, где прошла дискуссия с элементами мастер-класса на тему «#любитель #внимание #профессионал».

Сергей Першин, Ксения Разуваева, Юлиана Слащева, Владимир Машков | Sergey Pershin, Kseniya Razuvaeva, Yuliana Slashcheva, Vladimir Mashkov

Тема дискуссии «#любитель #внимание #профессионал» была выбрана неслучайно. Молодые творцы всегда начинают свой путь с увлечения, любительского занятия, которое впоследствии перерастает в полноценное дело и становится драйвером их профессионального роста. «Очень долгое время мы немного забывали о своей уникальности. Сейчас мы заглядываем внутрь себя и заново открываем эту уникальность. Безусловно, это не значит, что мы отворачиваемся от всего мира, нам нужно получать опыт и мы это ценим. Но прежде всего опираться нужно на нашу уникальную культуру, на тот вклад, который она внесла в мировую историю. „Таврида“ — это тоже об уникальности. Я вижу, какое огромное количество молодых людей и творцов сегодня обращают внимание на нашу культуру, приумножают, не просто сохраняют, а именно приумножают. Это по-настоящему вдохновляет», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Участники дискуссии работают с молодыми творцами в самых разных областях: науке, культуре, искусстве и креативных индустриях. В качестве экспертов мероприятия выступили руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра и школы Олега Табакова Владимир Машков, а также председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева. Все они представляют уникальные проекты, которые есть только в России. При этом речь идет как о действующих проектах, так и о новых, еще только зарождающихся в стране. «Проекты и платформы, о которых мы сегодня говорим, дают возможность молодым получать практический опыт и раннюю профессионализацию, чтобы из любителя в будущем превратиться в востребованного профессионала, обладающего всеми необходимыми компетенциями. Россия — страна с богатым „багажом“ в истории, науке, культуре. Нигде в мире нет таких инструментов поддержки молодежи, чем не повод для гордости? Тем не менее, нам точно нужно научиться лучше „упаковывать“ свои достижения», — поделился со слушателями модератор дискуссии Сергей Першин.

Актер театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, эксперт и Легенда Тавриды Владимир Машков также участвовал на сессии, посвященной теме развития молодежи, в своей речи он упомянул целую плеяду великих русских имен: «Не зная опыта предыдущего, мы не можем двигаться дальше», — отметил Народный артист, — Павлов, Выготский, Станиславский, Толстой, Немирович, Табаков — все они хоть и представляют разные сферы искусства и науки, но так или иначе внесли большой вклад, прежде всего в изучение удивительного явления: человека как источника чувств, эмоций и действий. Не зная опыта предыдущего, мы не можем двигаться дальше».

Выступление Владимира Машкова стало для зрителей своего рода мастер-классом о том, как стать профессионалом и превратить свою жизнь в искусство: «Цель должна быть постоянно достигаемой, но никогда не достижимой. И к ней нужно постоянно двигаться. И это будет путь от любителя до профессионала. В основе профессионализма лежит гармония. Искусство — это высшая форма профессионализма. Не зря говорят: тот, кто работает руками — рабочий, тот, кто работает руками и головой — мастер, тот, кто работает руками, головой и сердцем — художник».

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