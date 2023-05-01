«Таврида» открыла приём заявок на грантовый конкурс

С 12 по 18 июня в рамках образовательного заезда «Только в России» на площадке арт-кластера «Таврида» пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Победители получат до 1 500 000 рублей на реализацию своих идей. Важно: участником грантового конкурса могут стать только подтверждённые участники образовательного заезда.

Первый образовательный заезд «Только в России» символично стартует 12 июня и будет посвящён обращению к истокам, определению сильных сторон страны в творческих сферах. Заезд объединит на площадке 400 молодых профи в рамках 7 арт-школ: актуальной литературы, авторской песни, гастрономии, ремёсел, народного оркестра, хореографии и подводного арт-парка.

В рамках программы заезда пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия — страна возможностей». К участию приглашаются граждане Российской Федерации, а также граждане, которые постоянно проживают на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в возрасте от 18 до 35 лет включительно и являются подтверждёнными участниками образовательного заезда.

Участникам на выбор предоставлены 16 номинаций: #cоздавай_возможности, #развивай_среду, #объединяй, #стирай_границы, #сохраняй_природу, #двигай_сообщества, #вдохновляй, #делись_опытом, #береги, #открывай_страну, #будь_здоров, #помни, #расскажи_о_главном, #родные_любимые, #МЫВМЕСТЕ и #вклад_в_будущее.

«Участие в грантовом конкурсе на площадке „Тавриды“ — это отличная возможность для молодых творцов рассказать о своих идеях и получить средства на их реализацию. С каждым годом растёт число победителей грантового конкурса, вместе с этим увеличивается количество социально значимых и культурных событий в регионах России. Грантовая поддержка становится трамплином к успеху и изменениям», — рассказала руководитель службы проектного сопровождения арт-кластера «Таврида» Оксана Никифорова.

Приём заявок на грантовый конкурс проходит через ФГАИС «Молодёжь России». Для этого необходимо создать проект в разделе «Проекты», далее прикрепить его к мероприятию. Также необходимо пройти обязательную предварительную верификацию в ЕСИА «Госуслуги». Регистрация будет открыта до 23:59 (Мск) 7 июня 2023 года.

Также в программе грантового направления запланированы лекции от экспертов, где участники изучат основы и инструменты социального проектирования, а также подробно узнают о возможностях грантовой поддержки.

Всероссийский конкурс молодёжных проектов проводится на площадке «Тавриды» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1 180 человек, на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей.

Зарегистрироваться на образовательный заезд арт-кластера можно на сайте: https://tavrida.art/races/.

Подать заявку на участие в грантовом конкурсе: https://grants.myrosmol.ru/auth/login .

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