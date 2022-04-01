«Таврида» открыла регистрацию на образовательные заезды

С мая по октябрь 2022 года в Крыму пройдут образовательные заезды арт-кластера «Таврида», которые объединят более 20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий. В них примут участие 3500 творцов со всей России. Регистрация для участников и координаторов уже открыта на сайте tavrida.art.

«В новом сезоне мы сосредоточились на ключевых темах, которые сегодня определяют вектор работы творцов. Первая – развитие креативных и творческих индустрий в новых условиях. Важно, чтобы молодые профи не только сохранили свои позиции на трансформирующемся рынке, но и смогли развернуть ситуацию в пользу развития себя и своего бренда. Эксперты и партнеры арт-школ направят и подскажут, как сориентироваться в условиях изменений, и адаптировать тренды под свой продукт, – говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Вторая тема – это принципы формирования команд. Мы объединили арт-школы в заезды таким образом, чтобы вместе участники смогли создать качественный креативный продукт. Презентации итоговых проектов будут проходить в формате концертов, спектаклей, выставок и других мероприятий для жителей и гостей Крыма. Цифровые продукты, реализованные участниками, можно будет увидеть в сети».

Новый образовательный сезон посвящен Году культурного наследия народов России. Сезон откроется «Кириллицей» – заездом, который объединит арт-школы иконописи, народного искусства (хореография и музыка), цифровизации и IT-технологий, шрифтового дизайна, русского языка и современной литературы. В рамках второго заезда – «Смысл в движении» – пройдут арт-школы современной хореографии, боевых искусств, академической живописи и экологии. Участников ждут неожиданные кросс-жанровые коллаборации, современные образовательные форматы и мощный нетворкинг. Регистрация для участников на первые два заезда доступна на сайте проекта: https://tavrida.art/artschools.

Часть образовательных форматов этого года маркирована программами Университета креативных индустрий – круглогодичного образовательного центра, который откроется в 2023 году и станет ключевым проектом «Тавриды». Параллельно с заездами пройдет три трека школы лидеров креативной экономики «Меганомика» – программы апробации образовательных программ Университета, которая стартовала в прошлом году. Участниками «Меганомики» в новом сезоне станут ректоры, проректоры и преподаватели российских вузов, представители сферы молодежной политики, региональные команды, управленцы и предприниматели. Также на площадке арт-кластера откроется «Лаборатория креативных и творческих исследований», в которой участники будут изучать природу креативного мышления, разрабатывать новые методики измерения креативности и способы ее развития.

Образовательные форматы «Тавриды» в 2022 году станут более высокотехнологичными: участников ждут цифровые, VR- и игровые лекции. К формированию программ в качестве проектных менеджеров будут приглашены мастера арт-кластера – бывшие участники образовательных заездов, ставшие профессионалами в сфере креативных индустрий.

«В этом году мы расширим аудиторию образовательных заездов с точки зрения и возраста, и географии. Впервые участниками арт-школ станут подростки от 14 до 18 лет – финалисты и победители конкурса «Большая перемена». По традиции, продолжим коллаборацию с Национальным чемпионатом ArtMasters, запланировали большую программу по новым медиа с АНО «ДИАЛОГ» и специальные образовательные форматы с Российским обществом «Знание». Отдельной частью программы станет совместный креатон с проектом «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей». Есть предложения и о международном сотрудничестве. Наша главная задача – сформировать проектные и контентные команды, которые могли бы дальше развивать инициативы в сфере культуры, искусства и креативных индустрий», – рассказывает заместитель руководителя по контенту арт-кластера Ксения Артемьева.

Арт-кластер продолжает увеличивать спектр возможностей по реализации профессионального потенциала молодых творцов. В новом сезоне кастинг-платформа «Таврида.АРТ» масштабирует географию своего присутствия до 57 городов России – в них пройдут онлайн- и офлайн-отборы в популярные шоу и флагманские медиапроекты. Одной из новинок сезона станет запуск собственной программы по хедхантингу – «Фабрики трудоустройства», она поможет талантливым творцам получить предложения о работе от топовых компаниях в сфере культуры, искусства и креативных индустрий».

На площадке арт-кластера вновь пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Участники образовательных заездов получат возможность защитить проект и выиграть до 1,5 миллионов рублей на его реализацию. Грантовый конкурс проводится на «Тавриде» с 2015 года. За семь лет его победителями стали 1104 человека, на реализацию их проектов было выделено более 487 миллионов рублей.

Параллельно с регистрацией участников «Таврида» открывает прием заявок на координаторов Центра практики – связующего звена между программной дирекцией, службами сервиса, логистики, протокола почетных гостей, участниками образовательных арт-школ. Координаторы станут полноценными соорганизаторами заездов. Они приобретут профессиональный опыт в команде масштабного мероприятия, прокачают организационные навыки, а по итогам получат сертификат и отзыв о своей работе.

Регистрация для координаторв доступна на сайте проекта: https://tavrida.art/coordinators.

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