«Таврида» открывает двери для молодых соотечественников

«Краски, культуры, богатство и сила. Встретила нас и объединила». Эти строчки написали молодые соотечественники – участники международной арт-школы «Здравствуй, Россия!», которая прошла в Крыму в рамках образовательного заезда «Тавриды». Организованная совместно с Россотрудничеством в рамках одноименной программы, арт-школа стала площадкой для знакомства с Россией через открытую коммуникацию и творческие форматы.
«Таврида» – место силы для представителей креативных индустрий, центр всего модного и современного. Нам важно показать молодёжи из других стран этот облик новой России, дать им доступ к возможностям – для творческого развития, для реализации своих проектов. Уверен, что те, кто был на «Тавриде», сохранят её в своём сердце надолго, и смогут в полной мере использовать те навыки и профессиональные связи, которые они там приобрели», – рассказывает заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
39 молодых соотечественников приехали в Крым из разных стран. В четырех лабораториях: музыкальной, театральной, художественной и танцевальной – участники знакомились с Россией как в традиционных, так и в современных творческих форматах. Квест «Символы русской культуры» и викторина «Сделано в России», а также мастер-классы по прикладному искусству помогли им соприкоснуться с историей материальной культуры нашей страны. На мастер-классе по скрабингу на масштабной карте Российской Федерации участники изобразили интересные факты о различных регионах. На тренингах по коммуникации и мотивации от эксперта Алёны Лепёшкиной, кандидата педагогических наук, сертифицированного бизнес-тренера, победителя международного конкурса «Тренер Года», участники смогли определить точки для личного роста.
Кульминацией культурно-образовательной программы арт-школы стала экскурсия в Херсонес Таврический. «Молодые соотечественники приехали в Крым, чтобы за несколько дней по-новому узнать Россию: соприкоснуться с историей и традициями, с одной стороны, и увидеть её молодое креативное лицо, с другой стороны. Придумывая программу для международной арт-школы, мы решили, что знакомство участников с культурой России в Крыму должно начаться именно с этого места. Оно и красиво, и исторически значимо, и, безусловно, производит яркое впечатление», – говорит Мария Михайлина, куратор международной арт-школы «Здравствуй, Россия!».
Каждый из участников арт-школы за неделю программы смог не только познакомится с Россией, но и поработать над своими личными качествами и профессиональными навыками. «Мне понравился мастер-класс по фристайлингу. Это помогло мне проявить мою творческую натуру», – поделилась Сабина Абдукадирова из Узбекистана. Ратибор Евсеенко и Белоруссии говорит: «Меня впечатлила поездка в Херсонес. Я как будущий дизайнер изучаю историю искусств, и мне было интересно увидеть элементы древней архитектуры своими глазами». Мане Мурадян и Анна Тамамян из Армении рассказали: «Таврида учит нас любить себя. Учит ставить цели, задачи и правильно идти к ним. Это то место, где ты можешь реализовать все свои несбывшиеся мечты».
За неделю работы в музыкальной лаборатории вместе с артистами – резидентами арт-кластера «Таврида» Тёмой Куба, Ксенией Лебедевой и MATANYA участники арт-школы создали и записали музыкальный трек. Современная музыка и мотивирующие слова вдохновили организаторов программы, так что композиция станет теперь гимном проекта «Здравствуй, Россия!».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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