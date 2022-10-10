«Таврида» открывает двери в единое культурное пространство для новых регионов России

С 4 по 8 октября в рамках восьмого образовательного заезда арт-кластера «Таврида» профессионалы в сфере культурной и молодежной политики из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей приняли участие в работе школы лидеров креативной экономики «Меганомика». По итогам работы участники представили три амбициозных проекта по взаимодействию новых регионов России с «Тавридой».

Совместно с экспертами арт-кластера управленцы из новых субъектов Российской Федерации исследовали новые возможности для интеграции в общенациональное культурное пространство. Участники школы познакомились с экосистемой организаций, реализующих меры государственной поддержки молодежных творческих инициатив на территории нашей страны, проанализировали актуальные тренды развития креативных индустрий и освоили компетенции, направленные на поиск нестандартных управленческих решений в работе с молодежью.

Участники школы отметили, что в рамках единого государства на площадке арт-кластера «Таврида» у молодежи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей появится еще больше возможностей для реализации своего творческого потенциала.

«Мы приятно удивлены масштабами арт-кластера и уровнем организации образовательных программ. Для реализации даже самых смелых идей тут созданы все условия. По сути, для молодых творцов построен целый город. Юные профессионалы с Херсонщины уже успели оценить возможности, которые предоставляет эта площадка. Уверен, что теперь, в отсутствии границ, число участников из нашего региона будет только расти. Тем более, что территориально с Крымом мы ближайшие соседи», – поделился зав. отделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки молодежи Министерства молодежной политики и спорта Херсонской области Евгений Стародубцев.

В течение 5 дней интенсивной проектной работы участники «Меганомики» прорабатывали идеи для коллаборации с арт-кластером «Таврида». Перед слушателями стояли три крупные задачи:

Как сделать бренд «Таврида.АРТ» узнаваемым на территории новых регионов.

Какие форматы сотрудничества с «Тавридой» ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье презентуют в рамках образовательных заездов в 2023 году.

Какой креативный проект на ежегодной основе объединит творческие потенциалы всех четырех регионов.

Задачу по популяризации бренда «Таврида.АРТ» участники школы решили основательно. В городах новых регионов будут установлены арт-объекты, которые познакомят местную творческую молодежь с проектами арт-кластера.

«Попав на «Тавриду», я поняла, что это место силы и вдохновения. Возможности, которые предоставляет арт-кластер, кажутся безграничными и мне жаль, что в наших регионах еще так мало знают об этой площадке. В рамках проектной работы родилась идея установить стационарные брендированные арт-объекты «Тавриды» в наших городах. В первую очередь для того, чтобы сделать их центром притяжения творческой молодежи, местом самовыражения и интеграции в современное российское культурное пространство. Главная цель заключается в том, чтобы наши юные таланты стали частью больших проектов арт-кластера и будущего Университета креативных индустрий: вдохновлялись примерами резидентов, обменивались опытом с экспертами и общались с именитыми наставниками», — рассказывает Юлия Куликова, художественный руководитель Городского дворца детского и юношеского творчества им. В.Г.Джарты в г.Макеевка, ДНР.

Не менее амбициозно управленцы подошли к вопросу участия креативной молодежи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в жизни «Тавриды». Решено создать полноценную арт-школу, участниками которой станет креативная молодежь из новых субъектов Российской Федерации. Работа будет направлена на углубление межрегиональных культурных связей, создание творческих коллабораций и реализацию совместных проектов. Арт-школа получит название «Лаборатория-89» по числу регионов страны, увеличившемуся после присоединения новых территорий.

«Главная идея, которую мы полны решимости реализовать, это создание полноформатной арт-школы на «Тавриде», сформированной на базе молодежных объединений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это очень ресурсные в творческом плане территории. Наши молодые творцы уже неоднократно приезжали на фестиваль «Таврида.АРТ» в качестве участников, и мы рассчитываем, что новая арт-школа станет опорной площадкой для будущих резидентов из новых регионов России. Нам есть чему учиться, но и есть что показать нашей большой стране!», – отмечает Людмила Бирюкова, начальник отдела искусств и художественного образования, Заместитель начальника управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Решая задачу по организации события, которое объединило бы культурные потенциалы всех четырех регионов, лидеры решили организовать ежегодный автопробег по своим территориям с конечной точкой в Капсельской бухте Судака на фестивале «Таврида.АРТ». По задумке участников, маршрут проляжет через крупнейшие города ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с посещением региональных этнофестивалей, организованных специально для участников пробега.

«В наших «молодых» российских регионах есть запрос на более тесное знакомство с представителями различных культур многонациональной России. В этой связи мы планируем организовать автопробег, который помог бы нашей молодежи познакомиться с талантливыми сверстниками – участниками и зрителями «Таврида.АРТ», которые по пути в Крым посетят и наши региональные этнофестивали, заодно обогатив его своим культурным многообразием», – заключает Сергей Лузан, художественный руководитель ДК им. Т.Г.Шевченко в г.Мелитополь, Запорожская область.

Участники школы лидеров креативной экономики «Меганомика» представили свои итоговые проекты в необычной, игровой форме, презентовав свои разработки в нешаблонном формате театрального перфоманса на мотивы русских народных сказок.

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