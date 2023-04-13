«Таврида» открывает регистрацию на образовательные заезды – 2023

12 апреля арт-кластер «Таврида» открывает регистрацию на участие в образовательных заездах 2023 года, которые традиционно пройдут с июня по октябрь в Крыму на площадке арт-кластера в бухте Капсель. В них примут участие 3000 молодых людей от 18 до 35 лет со всей России. Регистрация открыта на сайте tavrida.art

В центре внимания три основные темы – «Только в России», «Ради страны и искусства», «Нас не отменишь». Будем создавать новый культурный код нашей страны в сотворчестве с молодыми профи, участниками заездов «Тавриды».

«Этот год станет важным этапом в истории нашего проекта: в линейку проектов «Таврида.АРТ» добавляется круглогодичная Академия творческих индустрий «Меганом». Отвечая на вызовы времени и запросы творческой аудитории, мы с командой обновляем форматы просвещения и событий, актуализируем темы, меняем приоритеты. Например, хотим предметно исследовать опыт Азии в развитии творческих индустрий, обратиться к уникальному российскому дизайну, соединить науку и искусство и даже смастерить свои кроссовки. Неизменным остаётся одно – вместе с участниками, наставниками и партнёрами будем стараться внести свой вклад на страницы истории нашей страны», – говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Образовательная программа заездов 2023 года будет выстраиваться не только на характерных для «Тавриды» направлениях культуры и искусства, но и на актуальных вопросах в сфере промышленности и науки. Один из образовательных заездов будет приурочен к Году педагога и наставника.

Первый образовательный заезд «Только в России» символично стартует 12 июня и будет посвящен обращению к истокам, определению сильных сторон страны в творческих сферах. Заезд объединит на площадке 400 молодых профи в рамках 7 арт-школ: актуальной литературы, авторской песни, гастрономии, ремесел, народного оркестра, хореографии и подводного арт-парка.

Второй образовательный заезд «За сценой. Люди, технологии, процесс» соберет специалистов шоу-индустрии. Режиссёры массовых мероприятий и театрализованных представлений, продюсеры и менеджеры событий, технические работники сцены, дизайнеры света, звука, декораций и костюмов – впервые на «Тавриде» соберется аудитория не артистов, а людей, которые делают масштабные события и мероприятия «за сценой». Вместе они возьмут в работу продвижение международного имиджа России как страны с достаточным ресурсом профессионалов и технологий для создания крупных мероприятий. Ещё одна цель такой многочисленной коллаборации – внедрение современных сценических решений и технологий в постановочный процесс и повышение качества мероприятий в регионах страны. По итогам работы заезда будет создана режиссерско-постановочная группа для юбилейного фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет в Крыму в августе 2023 года.

И ещё один образовательный заезд, регистрация на который стартует 12 апреля, – «Ты тоже можешь стать легендой». Заезд приурочен к Году педагога и наставника. В недельном «педсовете» примут участие молодые учителя, педагоги детских творческих студий, руководители школьных и молодёжных театров. На повестку будут вынесены вопросы интеграции творческих технологий, современных форматов и практик в процесс воспитания яркого, сильного и патриотичного поколения.

Параллельно с регистрацией участников «Таврида» открывается прием заявок на координаторов Центра практики, тех, кто станет связующим звеном между программной дирекцией, службами сервиса, логистики, протокола и участниками образовательных заездов. Координаторами могут стать студенты и активисты, которые задействованы в сфере организации, проведения и сопровождения социальных и культурных мероприятий, в возрасте от 20 до 30 лет.

Регистрационная кампания арт-кластера «Таврида» стартует в один день с запуском регистрации участников на другие форумы Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь): «Территория смыслов», «Экосистема», «ОстроVа», «Машук», «Амур», Всероссийский форум (слет) казачьей молодёжи, Форум социального призвания, «Российский Север», «УТРО», «Область будущего», «Ладога», «БерегА», «Каспий», «На волне», «Байкал», «Евразия Global», «ШУМ» и «Шерегеш».

Регистрация для участников доступна на сайте: https://tavrida.art .

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