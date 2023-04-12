«Таврида» построит крупнейшую в Крыму студию кинопроизводства

В Крыму в бухте Капсель началось строительство масштабного контент-центра – комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства. Аналогов подобного центра на побережье Черного моря – нет. Проект реализуется в рамках развития молодёжно-просветительского курорта «Таврида».

Контент-центр станет центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке.

Крым всегда был источником вдохновения для кинорежиссеров. Именно здесь Леонид Гайдай снял свои знаменитые фильмы «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Спортлото-82» и «Иван Васильевич меняет профессию», Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев создали своего «Человека-амфибию», здесь Владимир Попков экранизировал известный роман Джека Лондона – «Сердца трех». Крым принимал разные формы, выступал разными географическими локациями - он был Латинской Америкой и африканскими джунглями. Для непрерывного кинопроизводства в начале 20 века была создана известная на весь мир Ялтинская киностудия, которая в определенные периоды конкурировала с такими советскими мастодонтами как «Ленфильм» и «Мосфильм». В Крыму снимали и музыкальные клипы и рекламные ролики. Новый контент-центр «Тавриды» вдохнет в кинопейзажи Крыма новую жизнь, позволит создавать новые шедевры, которые смогут войти в историю.

Комплекс расположится на территории площадью 6 га и будет включать в себя съемочные павильоны, студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные. Помимо этого будет построена и вспомогательная инфраструктура: цех по производству декораций, склады, административные и технические помещения, парковки для легкового и специального транспорта, площадка для натурных съемок и парк кинодекораций. Все помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Архитектурная концепция контент-центра разработана таким образом, чтобы комплекс органично вписался в концепцию всего арт-кластера «Таврида» и Академии творческих индустрий «Меганом».

Проект реализует «Таврида.АРТ» в сотрудничестве со стратегическим партнером VK. Для технического сопровождения проекта привлечены ведущие эксперты в области кинопроизводства.

Строительство первого этапа контент-центра планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

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