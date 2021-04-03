«Таврида.Старт» – арт-кластер запускает свой краундфаундинг

Кра­уд­фандинг сей­час – один из самых попу­ляр­ных инстру­мен­тов эко­но­ми­че­ской под­держ­ки раз­лич­ных идей и про­ек­тов. «Таврида.Старт» ста­нет пло­щад­кой, кото­рая помо­жет моло­дым дея­те­лям куль­ту­ры и искусств в поис­ке финан­си­ро­ва­ния и инве­сти­ций для реа­ли­за­ции пер­спек­тив­ных твор­че­ских проектов.

Заявить о сво­ей идее и начать сбор средств на плат­фор­ме «Таврида.Старт» смо­гут пред­ста­ви­те­ли кре­а­тив­ных инду­стрий и соб­ствен­ни­ки биз­не­са, моло­дые дея­те­ли клас­си­че­ских и совре­мен­ных видов искус­ства, сту­ден­ты, пред­ста­ви­те­ли волон­тер­ских дви­же­ний, НКО и дру­гие желающие.

Бла­го­да­ря плат­фор­ме «Таврида.Старт» у моло­дых твор­цов будет воз­мож­ность осу­ще­ствить самые сме­лые твор­че­ские замыс­лы в раз­лич­ных сфе­рах кре­а­тив­ных инду­стрий. Собрать день­ги на клип, най­ти еди­но­мыш­лен­ни­ков и финан­си­ро­ва­ние на откры­тие онлайн-шко­лы искусств, при­влечь инве­сто­ров для созда­ния арт-про­стран­ства в реги­оне – на плат­фор­ме «Таврида.Старт» не будет огра­ни­че­ний. Все, что нуж­но, – инте­рес­ная идея и ее пре­зен­та­ция на сайте.

В отли­чие от дру­гих кра­уд­фандин­го­вых плат­форм «Таврида.Старт» ста­нет не толь­ко сер­ви­сом по сбо­ру средств, но и пло­щад­кой, где твор­цы смо­гут полу­чить юри­ди­че­скую помощь по финан­со­вым вопро­сам и где в удоб­ном фор­ма­те будет выстра­и­вать­ся ком­му­ни­ка­ция меж­ду авто­ром идеи и част­ны­ми инве­сто­ра­ми. При этом «Таврида.Старт» объ­еди­нит уже суще­ству­ю­щие про­грам­мы гран­то­вой под­держ­ки и высту­пит сво­е­го рода аксе­ле­ра­то­ром, кото­рый будет давать импульс для раз­ви­тия новых кре­а­тив­ных проектов.

Запу­стить плат­фор­му пла­ни­ру­ет­ся в 2022 году, до это­го вре­ме­ни она будет рабо­тать в тесто­вом режиме.

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