«Таврида» удвоила количество амбассадоров и медиаамбасадоров в регионах

3 марта в Академии творческих индустрий «Меганом» стартовала встреча региональной команды арт-кластера «Таврида». В течение трех дней резиденты будут знакомиться друг с другом, обмениваться свежими идеями о развитии творческой среды своих регионов и открывать для себя новые возможности Академии «Меганом».

Амбассадоры и медиаамбассадоры арт-кластера «Таврида» – это молодые деятели искусств, которые популяризируют среди молодежи своего региона возможности развития в творчестве, а также участвуют в информационном продвижении проектов «Тавриды.АРТ».

В 2022 году амбассадорами «Таврида.АРТ» стали 76 человек, кроме того впервые была запущена программа медиаамбассадоров – к команде присоединились 13 представителей направления. В 2023 году количество новых амбассадоров составило 96 участников, а медиамбассадоров - 45. Все они представители из 86 регионов России (в том числе новых регионов). Участники встретятся в Академии «Меганом», чтобы лично познакомиться друг с другом и узнать подробности о главных проектах нового сезона «Тавриды». Молодые деятели культуры, искусств, специалисты по связям с общественностью, журналисты и представили других медиаиндустрий, смогут получить уникальный опыт в рамках пилотных программ Академии творческих индустрий «Меганом». Программа заезда рассчитана на три дня и пройдет в формате непрерывных групповых тренингов, практик и свободного общения.

Программа амбасадорства позволяет молодым творцам также стать участниками образовательных заездов в качестве резидентов, координаторов или волонтеров, подать заявку на грант, показать себя в кастингах и использовать другие возможности арт-кластера. Кроме того, участие в программе дает возможность стать соорганизаторами проектов «Таврида», получить опыт реализации масштабных мероприятий, таких как фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму, а также улучшить навыки публичных выступлений и научиться полноценно управлять информационной кампанией. Амбассадоры прошлых лет нередко получают предложения о работе в молодежных проектах своего региона, некоторые успешно присоединились к команде проекта «Таврида.АРТ»

К команде амбассадоров и медиамбассадоров в 2023 году присоединились участники, координаторы, волонтеры, эксперты и организаторы проектов арт-кластера «Таврида» прошлых лет. Для этого необходимо было подать заявку на официальном сайте проекта, записать видеовизитку и выполнить творческое задание.

Программа реализуется с 3 марта по 20 декабря 2023 года.

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