Театр «Город» открывает XVI Театральный фестиваль «Долгопрудненская осень»

С 21 по 28 октября 2022 года в Долгопрудненском театре «Город» пройдет XVI Областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень».

Фестиваль входит в число главных событий в сфере культуры Московской области. Это многоуровневый конкурс с комплексной программой для участников, результаты которого призваны отразить актуальное состояние театрального дела в Московской области, творческий и деловой потенциал подмосковных театров в контексте общих тенденций развития театрального дела в России.

Фестиваль ежегодно представляет панораму доминантных художественных достижений театров региона и их успехи в сфере социально-культурного проектирования и освоения грантовой политики Министерства культуры и Правительства Московской области. Это открытая площадка для обмена перспективным опытом и анализа эффективных институциональных технологий развития профессиональных театральных коллективов Подмосковья в современных экономических и социально-культурных условиях.

По своему концептуальному характеру фестиваль является не только праздником сценического искусства, но также творческой лабораторией и деловым практикумом.

Среди конкурсантов от Подмосковья – Химкинский драматический театр «Наш дом», Серпуховский музыкально-драматический театр, Театр юного зрителя из Королева, Драматический театр «Ступинская филармония», Московский областной театр драмы и комедии, Камерный драматический театр «Витражи» из р. п. Малаховка, Театр «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» и другие.

В рамках фестиваля также состоятся лекции по вопросам формирования репертуарной политики, молодежных инициатив в сфере культуры и искусства и мастер-классы по сценической речи, актерской читке произведений. Всего в рамках фестиваля запланировано 96 мероприятий.

Оффлайн-показы фестиваля будут проходить по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3, на сцене Долгопрудненского театра «Город».

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