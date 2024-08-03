Театр из столицы Марий Эл впервые выступил в столице Республики Абхазия

1 августа 2024 года в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» в Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба (г. Сухум) с большим успехом состоялось выступление Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева. Мероприятие организовано ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия.

На открытии мероприятия и.о. министра культуры Республики Абхазия Динара Смыр подчеркнула: «У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное пространство, в основе которого лежат взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Масштаб программы культурного обмена и количество водящих в нее проектов связывают с искусством, демонстрируют, какой значительный шаг сделан на пути к укреплению связей между двумя дружественными странами с богатой культурой и уникальным наследием».

Вниманию зрителей столицы Республики Абхазия был представлен балет С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке заслуженного артиста РФ, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова. Художественный руководитель Марийского театра Константин Иванов вместе с художником Борисом Голодницким создали свою версию балета. Они представили знакомую историю с новой точки зрения.

Как отметил автор либретто, заместитель председателя правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей республики, заслуженный артист Российской Федерации Константин Иванов:

«Марийский балет в Абхазии впервые. Очень рады побывать в столице этой гостеприимной республики. Для гастролей мы выбрали спектакль «Ромео и Джульетта», с которым часто гастролируем. Трагедия У. Шекспира на музыку С. Прокофьева – произведение, известное каждому. И в нашем репертуаре – это один из самых любимых балетов, особенно у меня. Ведь это была моя дипломная работа, когда я заканчивал балетмейстерский факультет ГИТИСа в 2005 году. В отличие от классической постановки в стилистике драмбалета Л. Лавровского мой спектакль – это стихия танца. Сложные вариации и адажио, усиленная мужская партитура. Перед выступлением у нас нет особых переживаний. В театре профессиональная труппа, хорошее качество постановок, большой гастрольный опыт – мы уверены, что спектакль в Сухуме пройдет на высоком уровне. Мы бы хотели поблагодарить Минкультуры России и лично министра Ольгу Борисовну Любимову за поддержку. Выражаем благодарность РОСКОНЦЕРТу за сотрудничество. Не всегда театр может позволить себе выехать в дальние регионы самостоятельно, но Всероссийский гастрольно-концертный план дарит нам эту возможность, а зрителям – видеть театры со всей страны и зарубежья у себя дома».

Проект «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Культурное сотрудничество между нашими странами активно развивается. Так, в 2024 году в рамках проекта 27 апреля на сцене Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке прошел концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия им. В.М. Царгуш, а 12 июня, в День России, в Сочи состоялся концерт фортепианного дуэта Piano Duo в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзяна.