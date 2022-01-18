Театр Камбуровой приглашает на вечер-концерт к 100-летию со дня рождения Юрия Давидовича Левитанского 

22 января исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Давидовича Левитанского – поэта и переводчика, интеллектуала и мастера лирического и пародийного жанров. Для н.а РФ Елены Камбуровой и Театра музыки и поэзии это имя имеет особое значение: в театре несколько лет успешно шел спектакль «Сны поэта Левитанского», а сейчас его стихи из сборника «Кинематограф» звучат в спектакле «Почти счастливая история». Песни на стихи Юрия Левитанского, написанные композитором Ларисой Критской, занимают значительное место и в песенном творчестве Елены Антоновны Камбуровой.
23 января Театр отметит 100-летие со дня рождения Юрия Левитанского – литературно-музыкальным проектом «ДЕНЬ ЛЕВИТАНСКОГО», в котором прозвучат стихи и песни на стихи Юрия Давидовича.
В «Дне Левитанского» принимают участие н.а. РФ Елена Камбурова, з.а. РФ Александр Бордуков, артисты и музыканты театра В. Тихомирова, А. Парфёнова, Е. Веремеенко, А. Комова, Д. Можаев, Р. Калькаев, В. Голиков. Музыкальный руководитель проекта — з.а. РФ Олег Синкин.
«День Левитанского» состоится 23 января в Новом зале театра по адресу: Москва, ул. Большая Пироговская, д. 53/55.
Начало в 19.00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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