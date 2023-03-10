Театр кукол имени Образцова проведет авторскую лабораторию Бориса Константинова для актеров-кукольников

С 13 по 19 марта в Театре кукол имени Образцова пройдет Лаборатория главного режиссера театра Бориса Константинова «Мастерство актера театра кукол».

Современному актеру театра кукол важно знать и понимать тенденции развития российского и мирового сценического искусства. Нужно постоянно обновлять и совершенствовать свои навыки. Но кукольники, работающие в разных регионах России, испытывают дефицит как практических, так и теоретических знаний. С целью профессиональной помощи коллегам команда Театра Образцова создала творческую лабораторию для актеров театров кукол, которые хотят повысить уровень своего мастерства, а также для драматических артистов, желающих освоить работу с куклами.

Лабораторный формат предполагает погружение в творческий процесс через практические занятия, тренинги и живой диалог с каждым из участников. В программе: актерский тренинг по авторской методике Бориса Константинова, создание этюдов с куклами в разных театральных системах, знакомство с основными тенденциями развития театра кукол в России и мире, освоение современного сценического языка.

Лаборатория станет одним из центральных событий программы нового методического отдела театра, который призван распространять опыт мастеров-образцовцев среди коллег из разных регионов России и стран СНГ. В 2023 году состоялись уже две лаборатории: «Создание и управление марионетками» главного художника Театра кукол имени Образцова Виктора Антонова и Лаборатория мастеров-кукольников, которую провели художники-технологи театра Александра Громова, Михаил Телегин и Надежда Балыбердина.

В свое время Сергей Владимирович Образцов создал в Центральном театре кукол всесоюзный методический центр для обмена профессиональным опытом. Новый методический отдел театра продолжает и развивает эту важную традицию. В его планах - не только стационарные, но и выездные лаборатории в регионах РФ, а также сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном, Израилем и другими странами. Миссия проекта - создание возможностей для взаимного творческого обогащения, которое достигается путем обмена опытом и современными театральными практиками.

Борис Константинов – главный режиссёр Театра кукол имени Образцова, заслуженный деятель искусств, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». С 2017 по 2022 - руководитель мастерской режиссёров и художников-постановщиков театра кукол (совместно с художником Виктором Антоновым) в ГИТИСе.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.