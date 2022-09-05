Театр МОСТ открывает новый сезон «Формулой счастья»

7 сентября в 19:00 на Основной сцене Театра МОСТ состоится первое событие театрального сезона 2022-2023 – мультижанровый хэппенинг «Формула счастья», который допускает все виды творческой шалости, а также определяет формат музыкально-драматической программы, где будут петь, танцевать, смотреть кино, устраивать розыгрыши и угощаться игристым!

Концепция представления является отсылкой к новому фильму об истории Московского Открытого студенческого театра «Формула счастья» – кинопутешествию по извилистому театральному ландшафту от наших дней до 1958 года – времён Студенческого театра МГУ. В центре внимания будут постановки и события Театра МОСТ, руководителями которого более двадцати лет являются Евгений Славутин и Ирина Большакова.

Вечер, посвящённый открытию сезона, начнётся показом фрагментов фильма «Формула счастья» и разговором об уникальном опыте театра с автором ленты, актрисой СТ МГУ, деканом актерского факультета Международного Славянского университета Людмилой Некрасовой.

«Формула счастья» – это лейтмотив не только праздничного вечера. Суть ключевой фразы зашифрована во всех спектаклях Московского Открытого студенческого театра, герои спектаклей которого разными путями стремятся к одному – быть счастливыми и делать счастливыми других.

Вечер открытия сезона обещает встречу со многими персонажами любимых постановок театра – артисты покажут музыкальные и поэтические номера из спектаклей: «Сирано», «Русский Авангард», «Изобретательная влюбленная», «4 Любы. Оттепель», «Снежная королева», Кабаре «Сны на Патриарших», «Минька и Лёлька» и других.

Тематический парад-але завершат действующие лица премьерных спектаклей нового сезона: «Моё счастливое детство» Евгения Славутина и «104 страницы про любовь» Георгия Долмазяна.

Важной особенностью ежегодной вечеринки, чествующей театр и зрителей, – публика может спрашивать постановщиков и исполнителей ролей буквально обо всём, что представляется интересным. И ответы обязательно будут даны даже на самые каверзные вопросы, как например:

Реально ли полюбить мужчину с именем Электрон? Можно ли показать с помощью пластической клоунады трудное детство? А слабо ли представить в ритме степа булгаковского Воланда? И может ли взять 5 октав актриса Марианна Лемешко, исполняя на бис советский джаз?

«Формула счастья» станет достоянием всех участников мультижанрового хэппенинга, поэтому рекомендуется приходить на представление с самыми любимыми людьми, которым от всей души желаете «be happy»!

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