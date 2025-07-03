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ДомойМоскваТеатр «МОСТ» представил концерт под открытым небом с участием молодых талантов

Театр «МОСТ» представил концерт под открытым небом с участием молодых талантов

editor
By editor
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театр-мост-концерт
Фото © пресс-служба Театра «МОСТ»

Театр МОСТ завершил юбилейный сезон праздничным open-air-концертом с названием «25-ЛЕТНИЕ». Однако, средний возраст артистов, участвовавших в зажигательном представлении в саду «Аквариум» Театра имени Моссовета, был намного меньше, а уровень их таланта и энергетики, напротив, превысил любые измерения. Ребят — актёров театра и приглашённых молодых звёзд — захватил главный посыл концерта, приуроченного ко Дню молодёжи. В дружеской атмосфере, объединяя свои коллективы и учебные заведения, — показать себя, поделиться своими поисками в творчестве, и, конечно, поздравить самый известный студенческий театр России с 25-летним юбилеем.

Ведущими вечера стали Михаил Казаков, Александр Сизов и Артём Верголасов — артисты задавали тон молодёжного праздника искусств, объявляя имена гостей. Со сцены лились рекой поздравления от представителей различных организаций, среди которых: Всероссийское Движение «Вдохновители», Национальный центр «Россия» и Общественная палата Москвы. Звучали слова благодарности за многолетнюю просветительскую работу в студенческой среде в адрес руководителей Театра «МОСТ» Евгения Славутина и Ирины Большаковой, отмечая успехи всей команды театра. Коллектива, который, сохраняя традиции легендарного Студенческого Театра МГУ, представляет спектакли с актёрами-самородками, желающими осваивать театральное дело и параллельно развиваться в непрофильной специальности.

На сцене блистали яркие представители МОСТа: Марианна Лемешко, Анна Голотова, Евгения Явтушенко, Роман Зуев, Михаил Казаков, исполнившие большинство вокальных номеров, среди которых были шлягеры о Москве, ретро-лирика и композиции из спектаклей «104 страницы про любовь», «Я — Булат Окуджава» и мюзикла «Аэропорт». Песни сопровождались хореографические зарисовками с участием молодёжи театра.

Подарком зрителям и организаторам концерта стало многоголосное выступление Green Street Acappella п/р Людмилы Ханиной — вокального коллектива Московского колледжа импровизационной музыки. Самые пронзительные ноты вечера прозвучали в композициях, сыгранных на саксофоне стипендиатом Международного благотворительного фонда Юрия Розума, лауреатом международных конкурсов Константином Синевым. Оригинальным номером, соединяющим творчество Блока и Башлачёва, удивил театральный коллектив Московской финансово-юридического университета (МФЮА). Оживили классику советского кино вокалисты джазового коллектива «Невероятно, но бэнд!» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», проиллюстрировали атмосферу ночного города конца 90-тых — участники вокального коллектива Á.D.A.M, созданного на базе Российского университета транспорта (МИИТ).

Учащиеся Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева покорили зрителей обаянием, смелостью и ловкостью. Окончательно растопил сердца присутствующих массовый номер с участием ходулистов, жонглёров и моноциклистов.

Концерт «25-ЛЕТНИЕ» Театра «МОСТ» стал символом дружбы, примером молодёжного сообщества, где каждый может выбирать способы творческого самовыражения. И тому есть ещё как минимум два примера: афиши и флаеры мероприятия сделали учащиеся Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина, а ученики Центра аудиовизуальных технологий Колледжа предпринимательства №11 г. Москвы осуществляли фото- и видеосъёмку.

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