Театр МОСТ приглашает на БОГАТЫРЬ-PARTY!

5 марта в 13:00, 6 марта в 12:00 и 16:00 на Основной сцене Театра МОСТ с богатырским размахом пройдёт празднование Масленицы – состоятся показы интерактивной шоу-программы в III частях БОГАТЫРЬ-PARTY, посвящённой народной весенней традиции – жаркой встрече весны!

На Масленицу принято веселиться, танцевать и петь – всячески разгонять морозную стужу, излучать солнечную энергию – зажигать по полной! – и это девиз участников БОГАТЫРЬ-PARTY!

В I части программы вызов зиме бросят артисты спектакля «Три Ивана» – они покажут уморительно смешную постановку Евгения Славутина по сказке «Иван-коровий сын» Андрея Усачёва, научат детей и взрослых играть на ложках, сочинять колыбельные, а также побеждать силой и интеллектом недругов!

Во II части – пройдут молодецкие игры, в которых команды зрителей будут состязаться в сочинительстве частушек, в борьбе на руках и в создании нарядов для чучел Масленицы. Будут и хороводы у виртуального костра, где сгорят синим пламенем все невзгоды и неприятности каждого!

А потом три Ивана, царь с царицей, скоморохи и даже Змей Заморский закатят пир на весь мир – в III части программы сказочные персонажи устроят для дорогих гостей чаепитие с румяными блинами со всевозможными аппетитными начинками!

БОГАТЫРЬ-PARTY у «Трёх Иванов» – встреча весны в кругу друзей!

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