ТЕАТР РОСТА В ЦАРИЦЫНО ОТКРЫВАЕТ 94-й СЕЗОН

29 августа в 13:00 на Прохладной улице, 28, в Театре РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой (бывший МОГТЮЗ) состоятся сбор труппы театра и открытие нового, 94-го сезона.

Художественный руководитель театра Нонна Гришаева, директор ГБУК г. Москвы «Московский театр Юного Зрителя», структурным подразделением которого с 2023 года Театр РОСТА является, Ирина Слюсарева, директор структурного подразделения Алексей Любан и главный режиссер театра Александр Нестеров подведут итоги 93-го сезона, который для Театра РОСТА стал во многом историческим, и объявят о планах на сезон 2023-2024, стартующий 8 сентября, а также поделятся новостями из творческой и административной жизни театра.

В настоящее время в планах Театра РОСТА в Царицыно большое количество креативных творческих проектов, которые сделают театр, уже давно имеющий статус одного из лучших театров для всей семьи и признание у москвичей и гостей города, более успешным, интересным и привлекательным для самой широкой аудитории.

Разработанные в этом году концепция ребрендинга и стратегия развития будут способствовать позиционированию его как открытой и современной творческой, досуговой и образовательной площадки и продвижению театра в отечественном культурном пространстве в целом.

В этом году Театр РОСТА совместно с Фондом поддержки творческих инициатив Нонны Гришаевой в серьезной конкурентной борьбе выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию уникального российского музыкально-театрального проекта на территории нескольких регионов России. Театр включен в основные программы нескольких престижных театральных фестивалей — XXIV Международного театрального фестиваля Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, Большого детского фестиваля, Российской национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра» и т.д.

Среди премьер предыдущего сезона – оригинальный мюзикл «Цветик-семицветик» в постановке Дарьи Борисовой, многолетнего помощника, партнера и соавтора режиссера Алексея Франдетти.

Новую жизнь получил уникальный проект театра «Зрительский клуб», в рамках которого было выпущено несколько премьер. С юной и молодой аудиторией работать могут только юные по духу и энергии артисты, а потому труппа Театра РОСТА всегда готова к творческим подвигам – реализовать самые смелые и масштабные замыслы.

В прошедшем сезоне театр продолжил активно гастролировать, стал участником федеральной программы «Большие гастроли», побывал с обменными гастролями в Беларуси.

К постановке в новом сезоне готовится масштабный музыкально-драматический спектакль «Бесприданница» по одноименной пьесе А.Н. Островского (реж. Александр Нестеров – главный режиссер театра, автор многих успешных и любимых зрителями спектаклей Театра РОСТА, театра Вахтангова и др.).

Театр надеется, что наступающий сезон по количеству новостей, стартующих проектов и креативных идей превзойдет многие предыдущие.

После летних каникул соберется дружная труппа Театра РОСТА – артисты и режиссеры, среди которых заслуженный артист России Юрий Вьюшкин, заслуженная артистка России Марина Виноградова, заслуженная артистка России Лилия Добровольская, заслуженный артист России Михаил Шелухин, заслуженная артистка России Зоя Лирова, Михаил Дорожкин, Сергей Друзьяк, Илья Ильиных и другие.

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