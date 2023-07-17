Театр с большой историей: МХТ им Чехова

Московский художественный театр имени Чехова, чей занавес украшен символичной чайкой, продолжает нести знамя ведущего театра Москвы спустя более 125 лет с момента его основания. Здесь представлены постановки лучших режиссеров, а труппа впечатляет именами, известными всему миру. На многие спектакли билеты расходятся быстро, поэтому посещение МХТ становится неотъемлемой частью жизни любого поклонника театра. Театр регулярно получает престижные награды и устраивает масштабные гастроли как по России, так и за ее пределами.

В настоящее время МХТ имени А.П. Чехова представляет свой уникальный репертуар на трех сценах: основной, малой и новой. Среди выдающихся постановок, которые достойны особого внимания, можно назвать «Идеальный муж. Комедия», «Три сестры» и «Карамазовы» в постановке Константина Богомолова, «Человек из рыбы» от Юрия Бутусова, «Сирано де Бержерак» и «Месяц в деревне» Егора Перегудова, «Пьяные» Виктора Рыжакова, а также «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. МХТ также предлагает легендарный спектакль «Конек-горбунок» для детей, который уже долгие годы пользуется популярностью.

Приобрести билеты на спектакли в Московском художественном театре имени Чехова можно ознакомившись с расписанием и совершив покупку на сайте https://mxat.theater/. Там же вы сможете прочитать отзывы театральных критиков и настоящих зрителей, увидеть фотографии со спектаклей, узнать информацию о режиссерах и найти адрес и время работы театра.

Что посмотреть в ближайшее время?

2 сентября, суббота, 19:00

Тахир и Зухра (Лаборатория «Артхаб»)

Место: Новая сцена, 18+

Цена билетов: От 2500 рублей

Винни-Пуховские чтения

По книге Алана А. Милна, Режиссер: Евгений Гришковец

Место: Малая сценаЦена билетов: От 3000 рублей

3 сентября, воскресенье, 19:00

Серёжа

Автор и режиссёр: Дмитрий Крымов (по мотивам романа Л.Н. Толстова), 16+

Место: Основная сцена

Цена билетов: От 2500 рублей

Третий звонок, господа!

Автор: Александр Куприн, Режиссёр: Кирилл Вытоптов, 16+

Место: Малая сцена

Цена билетов: От 4000 рублей

4 сентября, понедельник, 19:00

Мастер и Маргарита

Автор: Михаил Булгаков, Режиссёр: Янош Сас, 18+

Место: Основная сцена

Цена билетов: От 2000 рублей

350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025

Автор: Вуди Аллен, Режиссер: Константин Богомолов, 18+

Место: Малая сцена

Цена билетов: От 4500 рублей

5 сентября, вторник, 19:00

Мастер и Маргарита

Автор: Михаил Булгаков, Режиссёр: Янош Сас, 18+

Место: Основная сцена

Цена билетов: От 2000 рублей

6 сентября, среда, 19:00

Дом

Авторы: Евгений Гришковец, Анна Матисон, Режиссер: Сергей Пускепалис, 12+

Место: Малая сцена

Цена билетов: От 3500 рублей

Мужья и жёны

Автор: Вуди Аллен, Режиссёр: Константин Богомолов, 18+

Место: Основная сцена

Цена билетов: От 2000 рублей

7 сентября, четверг, 19:00

Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена

Автор и режиссёр: Виктор Крамер, 18+

Место: Основная сцена

Цена билетов: От 2000 рублей

Космос (Лаборатория «Артхаб»)

Автор: Алексей Житковский, Режиссёр: Нина Григорьева, 18+

Место: Новая сцена

Цена билетов: От 4000 рублей

Далёкая Радуга

Автор: Аркадий и Борис Стругацкие, Режиссёр: Андрей Гончаров

Место: Малая сцена

Цена билетов: От 3000 рублей

8 сентября, пятница, 19:00

Мама

По мотивам пьесы Флориана Зеллера, Режиссёр: Егор Трухин, 16+

Место: Новая сцена

Цена билетов: От 2500 рублей

Новая оптимистическая

Трагикомедия по мотивам пьесы Всеволода Вишневского, Режиссёр: Константин Богомолов, 18+

Место: Основная сцена

Цена билетов: От 2500 рублей

Полярная болезнь

Автор: Мария Малухина, Режиссёр: Марина Брусникина

Место: Малая сцена

Цена билетов: От 3500 рублей

9 сентября, суббота, 19:00

Лёха...

Автор: Юлия Поспелова, Режиссер: Данил Чащин, 16+

Место: Новая сценаЦена билетов: От 2500 рублей

Бег

Автор: Михаил Булгаков, Режиссёр: Сергей Женовач, 18+

Место: Основная сцена

Цена билетов: От 2000 рублей

Жизель Ботаническая

Автор: Эдуард Кочергин, Режиссёр: Никита Кобелев, 18+

Место: Малая сцена

Цена билетов: От 4500 рублей

10 сентября, воскресенье, 19:00

Механика любви

Место: Малая сцена

Автор: Мария Зелинская, Режиссер: Юрий Кравец, 16+

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.