Театр сатиры представляет спектакль «Этот ребенок» в постановке Никиты Кобелева по пьесе современного французского драматурга Жоэля Помра.

Пьеса создана в технике «вербатим», в которой драматургическую основу составляют диалоги обыкновенных людей. Все десять эпизодов – просты, узнаваемы, и вместе с тем абсурдны, ироничны и трагичны одновременно. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми – она о тех фатальных ошибках, которые совершают однажды взрослые. Это своеобразная энциклопедия родительских заблуждений.

Мать разочарована, что ее взрослая дочь серая и неинтересная, и постоянно укоряет ее своими несбывшимися ожиданиями от ребенка. Отец общается со своей пятилетней дочерью, с матерью которой он давно в разводе. Девочка кажется ему равнодушной, а та закрылась от выяснения отношений между взрослыми. Беременная женщина рассказывает, каким счастливым она сделает своего будущего сына, но ею движет желание доказать свою ценность перед собственной матерью, а будущий ребенок — не более, чем способ обретения внутренней правоты. Границы каждого эпизода размыты. Разные сюжеты собраны режиссером в единую историю из жизни нескольких семей.

Вероятно, важный вопрос, которым задаются авторы спектакля, это: может ли театр взять на себя роль «целителя» человеческой души, обозначив человеку территорию его заблуждений и помочь преодолеть их? Ответ за нами…

«Люди перестали понимать и слышать друг друга. Это пьеса о дискоммуникации. Но, несмотря на то, что все истории у Помра суперреалистичны и узнаваемы, мне важны были в этом материале театральность и гротеск. Потому что за любым бытовым общением, всегда стоит что-то глобальное – то, что так часто сложно проговорить, чтобы быть услышанным», – рассказывает режиссер спектакля Никита Кобелев.

Для режиссера спектакля Никиты Кобелева важно подчеркнуть, что нравственная глухота по отношению друг к другу – это проблема не только «отцов и детей», но и серьезная общечеловеческая проблема сегодня. Поэтому в зале обязательно найдется зритель, который уверенно скажет: это про меня.

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