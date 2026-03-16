1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Театр танца Аллы Духовой TODES отмечает свой день рождения

By T4
алла духова - театр todes

За 12 лет существования Театр TODES стал одним из самых популярных и узнаваемых культурных проектов столицы. За это время коллектив завоевал сердца зрителей всех возрастов благодаря ярким постановкам, современным технологиям и уникальному стилю, сочетающему драйв, красоту и эмоциональность. Алла Духова, отмеченная Орденом «Честь и слава Великой России», создает постановки, которые не только радуют глаз, но и трогают сердце, подчеркивая важность искусства как источника вдохновения и единения.

В честь праздника TODES подготовил программу, включающую яркие спектакли для взрослых и детей. Среди них как романтическая «Танцуем любовь», так и фантазийная «И приснится же такое…», а также экспериментальная постановка «#Продолжение». Особое место занимают шоу «Attention» и «Мы», которые погружают зрителей в разнообразные миры чувств и идей, соединяя классическое и современное искусство.

todes - мы из будущего - спектакль

Премьера сезона – масштабный танцевальный спектакль «Мы из будущего». Эта грандиозная постановка завоевала статус самой необычной премьеры театрального сезона. Спектакль представляет собой захватывающее путешествие в будущее, созданное под руководством легендарного хореографа и режиссера Аллы Духовой.

Футуристическая постановка сочетает непревзойденную хореографию балета TODES, передовые технологии, визуальные эффекты и яркую сценографию. В спектакле гармонично переплетаются фантастические миры, роботизированные персонажи с чувствами и обаянием, а также вечные ценности — любовь, дружба и эмоции, что делает каждую сцену по-настоящему живой и трогательной.

мы из будущего - спектакль театра todes

В масштабной постановке участвуют 54 талантливых артиста балета TODES. Их мастерство и энергия создают ощущение, будто зритель попадает в будущее, где технологии и искусство сливаются воедино. Уникальная музыкальная партитура, созданная композитором Денисом Гарнизовым, дополняет визуальный ряд, делая спектакль настоящим синтезом искусства и инноваций.

«Мы из будущего» — спектакль, который вдохновляет и открывает новые горизонты искусства и воображения. Сама Алла Духова описывает спектакль так: «Это будущее, в котором хочется жить. Его невозможно передать словами — лучше всего просто увидеть». И действительно, этот спектакль — нечто большее, чем танец: это визуальный, эмоциональный и технологический прорыв, который оставит яркий след в сердце каждого зрителя.

