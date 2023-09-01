Театр Труда открывает новый сезон производственной драмой «Сталевары»

Дружба, любовь, профессиональная честь, самопожертвование на благо общей цели и преданность делу на фоне сталелитейного цеха, мартенов и расплавленной стали.

Пьеса «Сталевары», написанная по инициативе Олега Ефремова, и в 1970-х гремевшая на всю страну, является одним из ярчайших образцов драматургии в жанре производственной драмы. Премьера состоялась 14 октября 1973 во МХАТ им. Горького и, по сути, открывала Ефремовский МХАТ.

В первой части спектакля при помощи видео-инсталляций и электронной музыки зрители попадают на металлургический завод, куда приходит новый сталевар Виктор Лагутин. Виктор начинает бороться с устоявшимися порядками и настраивает коллег против себя. Вторая часть спектакля исполнена в жанре сторителлинг — импровизационный интерактив со зрителями, во время которого актеры разбирают мотивы основных героев в преломлении современной реальности.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.