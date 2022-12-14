21 декабря декабря Театр «V» сыграет завершающий спектакль 2022 года «Газовый Свет». Психологический детектив, который не оставил равнодушным ни одного зрителя.

Действие разворачивается в одном из престижных районов Лондона, куда заселяется, казалось бы, счастливая семейная пара Джек и Бэлла. Впереди целая жизнь и далеко идущие планы, ведь даже дом куплен с расчетом на скорое пополнение в семье, но... Внезапно у Бэллы случается нечто вроде помутнения рассудка - она начинает страдать от бесконечных перепадов настроения, галлюцинаций, теряет счет времени и не помнит, что было несколько часов назад. Ситуация усугубляется с каждым днем - совсем молодая женщина увядает на глазах. Отчаявшийся муж не знает как с этим справиться и не видит другого выхода, кроме как отправить супругу в специализированное учреждение. Как вдруг, столь же внезапно, как помутнение рассудка Бэллы, на пороге их дома появляется инспектор Раф, который за несколько часов переворачивает ход событий с ног на голову…

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Где реальность, а где вымысел? Что же на самом деле происходит в доме, где так часто то гаснут, то ярко загораются огни? Где проходит грань сумасшествия и как ее не пересечь?

Приходите, порой полтора часа, способны перевернуть годы устаканившейся жизни… и речь идёт совсем не о постановке.

Где? КЦ «ЗИЛ».

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