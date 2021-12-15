Театрализованное музыкальное шоу пройдет в цеху действующего завода

Шоу резидентов – одно из ключевых событий недели «Тавриды.АРТ» в Москве – пройдет 18 декабря 2021 года. Более 50 молодых артистов арт-кластера покажут театрализованное музыкальное представление на необычной площадке – в одном из цехов действующего завода «ЧЗЭМ–Энергомаш» в городе Чехов. Шоу развернется на 360 градусов в пространстве промышленного предприятия, декорации и свет превратят его в яркую сценическую площадку.

«Многие резиденты «Тавриды.АРТ» уже успели заявить о себе на большой сцене. Мы очень гордимся успехами этих молодых профессионалов и тем, с каким энтузиазмом они поддерживают наши самые неожиданные идеи. Например, как предстоящее выступление на Чеховском заводе. Большой концерт в такой экспериментальной локации – это настоящий выход из зоны комфорта, творческий вызов для артистов и, конечно, новая точка роста. Создавать коллаборации с новыми аудиториями, которые, на первый взгляд, могут быть не связаны с творчеством, – это в ДНК нашего проекта. Шоу резидентов увидят работники «ЧЗЭМ–Энергомаш» и члены их семей, а для детей сотрудников завода резиденты «Тавриды.АРТ» проведут мастер-классы по кастомизации одежды и аксессуаров», – говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

На Шоу резидентов талантливые молодые артисты – участники популярных музыкальных и танцевальных проектов, победители кастинг-платформы «Таврида.АРТ», творцы с ограниченными возможностями здоровья – исполнят музыкальные, танцевально-пластические и театрализованные номера.

«Волнуюсь перед предстоящим выступлением и готовлюсь к нему так, будто это концерт в «Олимпийском», – делится одна из участниц проекта, певица и автор MATANYA. – Хочется почувствовать масштаб, мощь и получить удовольствие от выступления. Жанр, в котором я пишу свои песни – это синтез этнической музыки и современных битов. На Шоу резидентов я исполню обрядовую песню «Свадебная» – она соединяет в себе фольклор и витч-хаус».

Артисты расскажут истории о творческом поиске и непростом пути к мечте через образы работников завода. Сценическим пространством станет рабочий цех, а декорациями – станки, мостовые краны и платформенные электротележки. Действие шоу-спектакля заполнит пространство завода на 360 градусов, изменив его с помощью светового оформления, а видеопроекции станут дополнением к сюжетным ходам номеров. Под руководством режиссера театра и кино, неоднократного лауреата премии «Золотая маска» Алексея Франдетти режиссером-постановщиком шоу выступит Андрей Елсаков. Техническое сопровождение мероприятия состоится при поддержке участников Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters.

«ЧЗЭМ-Энергомаш» станет театральной сценой не только для Шоу резидентов. В этот же день здесь пройдет уникальная театральная постановка – site-specific опера «Мистерия высокого давления» – она стала первым креативным продуктом, который взаимодействовал с потенциалом промышленного предприятия. Первая культурная интервенция в цехах завода случилась в 2019 году именно с режиссерами, продюсерами и актерами «Мистерии» при поддержке Благотворительного резервного фонда Александра Лебедева. Масштабный перформанс соединит в себе особенности промышленной индустрии и средства современного искусства.

«Мистерия Высокого давления» во второй раз пройдет на нашем заводе энергетического машиностроения. Спустя несколько лет мы решили вновь перевернуть представление о том, что может и должен выпускать современный завод. Сегодня это уже не только запорная арматура для АЭС и ТЭС, но и креативный продукт, причем практически полностью автоматизированный, готовый к постоянному воспроизведению, как объект промышленного туризма, – рассказывает Александр Лебедев, учредитель Благотворительного резервного фонда, акционер ЧЗЭМ. – Действующие сотрудники предприятия стали полноценными актерами, крановщицы перемещают LED-экраны на своих кран-балках, а мы поражаемся возникающей на глазах мистерии труда, славы отрасли и, разумеется, высокого давления. Мы очень рады проводить «Мистерию» в коллаборации с «Тавридой» на нашей уникальной площадке, ведь в созвучии креативности рождается настоящая симфония».

В постановке «Мистерия высокого давления» примут участие и резиденты «Тавриды.АРТ»: актеры Валерия Рыбина, Ян Шаманаев, Михаил Ушаков, Ярослав Копыстыринский и Михаил Зубарев.

Трансляцию Шоу резидентов можно будет посмотреть в официальных сообществах арт-кластера «Таврида» в VK, Одноклассниках и RUTUBE.

Подробности о других событиях недели «Тавриды.АРТ» в Москве, таких как вручение премии «Легенды Тавриды», музыкальный вечер «Есть только миг», концерт симфонического оркестра и модный показ брендов резидентов проекта, можно узнать в мобильном приложении «Таврида» (в AppStore и GooglePlay). Там же доступна регистрация для зрителей.

Неделя «Тавриды.АРТ» в Москве проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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