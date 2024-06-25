Театральное шествие на Арбате предварило «Золотую Маску»

24 июня в Москве состоялось уличное театральное шествие. По Арбату прошла костюмированная колонна молодых артистов и уличных театров. Мероприятие, организованное арт-кластером «Таврида» и Молодежным сообществом театральных деятелей, предварило юбилейную ХХХ церемонию вручения премии «Золотая Маска».

Более 100 молодых театральных деятелей — участников Молодежного сообщества театральных деятелей, в ярких костюмах и декорациях, созданных специально для шествия, прошли колонной по Арбату. К ним присоединились и старшие коллеги из Союза театральных деятелей. Также шествие сопровождали выступления уличных театров. Представление с интерактивной программой показали воронежский академический уличный театр «Вау театр», альметьевский уличный театр «Легкие крылья», атмосферный театр «Sosferаs» (Москва), театр «ДаМы» (Москва), «Futurist theatre» (Москва) и другие театры.

Театральное шествие стало прологом к церемонии награждения номинантов российской национальной театральной премии «Золотая маска», которое состоялось тем же вечером в Театре им. Евгения Вахтангова.

Инициатором шествия выступило Молодёжное сообщество театральных деятелей. О создании сообщества стало известно в феврале 2024 года, и сейчас оно активно развивается, вовлекая в свои ряды все больше молодых представителей театральной индустрии со всей страны.