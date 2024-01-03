Театру сказок на ВДНХ исполнилось пять лет

Одной из главных детских локаций Выставки — Театру сказок — исполняется пять лет. 2 января 2019 года он открылся в обновленном павильоне №9 «Юные техники» и сразу завоевал статус одной из самых популярных площадок среди юных гостей. За это время Театр сказок провел более 1600 интерактивных шоу, которые посетили более 50 тысяч человек.

Детский интерактивный Театр сказок — мультимедийное пространство парка аттракционов «Орион», где каждый зритель может взаимодействовать с персонажем и влиять на сюжет сказки. За все время работы Театр сказок провел более 1600 интерактивных шоу, которые посетили более 50 000 человек.

Сегодня гости могут посетить несколько спектаклей из репертуара театра: «Сказки народов России», «Новый год в стране фантазий» и «Драконыч и похищение Нового года». В новогодние каникулы увлекательные шоу станут прекрасным поводом для посещения Главной выставки страны.

Погружение в сказочную атмосферу начинается сразу при входе в театр. В фойе на лесной опушке «растут» говорящий гриб и огромный дуб, которому можно рассказать свое заветное желание.

Для того чтобы продолжить знакомство с театром, ребятам нужно в буквальном смысле зайти в сказку: двери в зрительный зал выполнены виде старинной книги, которая раскрывается перед началом спектакля.

Само представление проходит в уютном зале, напоминающем волшебный лес. Зал камерный и уютный — здесь нет сидений, с которых представление можно не увидеть. Ребятам, которые хотят быть в центре сказочных событий, понравятся удобные пуфы прямо у «сцены», а взрослые комфортно устроятся на диванчиках, мягкие спинки которых выполнены в виде листвы.

Сценарий постановок основан на русских народных сюжетах. Главный, уже хорошо знакомый зрителю Театра сказок анимированный герой — Змей Драконыч.

Благодаря современным технологиям зрители становятся непосредственными участниками интерактивного представления и могут влиять на сюжет. Шоу рассчитано на детей от трех до десяти лет, но вызовет интерес и у взрослых.

Первым мультимедийным шоу в репертуаре стала «Сказка номер один». Всего за пять лет для юных гостей здесь показали такие постановки, как «Сказка номер один. Возвращение», «Драконыч летит на Север», «Сказочная кругосветка», «Сказки юрского периода», «Мы вышли из дома за чудесами…» и многие другие. Кроме того, в 2022 году в Театре сказок прошло четыре инклюзивных спектакля с участием сурдопереводчика для детей с нарушением слуха.