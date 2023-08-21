«Технологии чудесного»: XII Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова пройдёт в Москве

XII Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова пройдет под названием «Технологии чудесного» и будет посвящен Десятилетию науки и технологии, объявленному в России указом президента с 2022 по 2031 год. «Образцовфест» реализован при поддержке Минкультуры России ассоциацией «Академия народной музыки» совместно с ГАЦТК им. С. В. Образцова.

Сцена из спектакля «Земля и Вселенная». Иран

Программа представит спектакли 12-ти театров кукол из 3-х стран. Участвуют творческие коллективы Израиля, Ирана, а также из разных городов России: Брянска, Вологды, Красноярска, Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также выступит коллектив из ДНР.

Фестиваль призван открыть новые горизонты мира искусства играющих кукол: познакомить зрителей с лучшими современными постановками и новыми тенденциями театра кукол, представить достижения высоких технологий, расширить смысловое поле театра кукол с помощью научных знаний, привлечь в театр прогрессивную аудиторию и молодого зрителя, укрепить культурные связи России с зарубежными странами.

Фестиваль представит зрителю спектакли с инновационными сценическими решениями выдающихся российских и зарубежных коллективов.

Одна из важных задач Фестиваля — разобраться, что такое «технологии чудесного» в театре кукол. Что такое «чудесное»? Должны ли мы поддаваться заманчивым фантазиям о том, что «кукла живая», «имеет свою душу»? Или должны стойко удерживать оборону рационального начала — чудо «оживления неживого» совершают мастера театра: режиссёр, актёры, художники-технологи? Что означает принцип технологичности в театре кукол? Теперь театры будут печатать кукол и декорации на 3D принтере, использовать в спектаклях андроидов, а для написания пьес подключать возможности нейросети? Или все же удастся избежать лобовой атаки прогресса и технологий? Согласитесь, тема к обсуждению более чем актуальна.

Программу Фестиваля формируют две части: основная — показы спектаклей, демонстрирующих разнообразие технологий чудесного в искусстве театра кукол России и мира, — и профессиональная, куда войдут лекции и мастер-классы ведущих мастеров, артистов, художников и режиссеров театра кукол, а также две конференции: «Инклюзивные проекты в музее и театре кукол им. С. В. Образцова» и «Технологии чудесного в театре кукол».

В течение всей фестивальной программы в фойе театра доступна выставка «ИДЕИ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ИННОВАЦИИ. 1930 – 2023».

События Фестиваля пройдут на площадках ГАЦТК им. С. В. Образцова и Малого театра. Для некоторых спектаклей предусмотрена возможность онлайн-трансляций в социальных сетях Театра.

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