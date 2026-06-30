Технологии против этики: российские потребители обозначили границы спроса на ИИ-концерты

Согласно результатам опроса, проведенного билетным оператором Ticketland, потребительское отношение российских граждан к перспективам развития сегмента концертов с участием цифровых (генеративных) артистов характеризуется выраженным скептицизмом. Респонденты с высокой степенью единодушия высказывают убеждение, что данные мероприятия не смогут достичь статуса массовых в обозримом будущем. Более того, ключевым требованием аудитории является установление дифференцированной ценовой политики: стоимость билета на виртуальное выступление, по мнению опрошенных, должна быть существенно ниже, чем на традиционный концерт.

Абсолютное большинство участников опроса (97%) констатируют принципиальную невозможность замещения «живого» перформанса технологическими решениями. Распределение прогнозов относительно эволюции данного формата выглядит следующим образом: 52% респондентов полагают, что цифровые концерты займут определенную нишу, однако не получат широкого распространения; 27% ожидают снижения интереса к подобным проектам; 17% характеризуют их как редкие экспериментальные явления. Лишь 4% опрошенных допускают вероятность успешного масштабирования и общественного признания данного формата.

Ценовой аспект демонстрирует консолидированную позицию: 98% респондентов настаивают на снижении стоимости билетов по сравнению с выступлениями классического формата. Примечательно, что 74% участников опроса в принципе не готовы осуществлять финансовые затраты на посещение подобных мероприятий. При этом 20% респондентов обозначают допустимый ценовой порог в размере до 3000 рублей, тогда как только 5% выражают готовность приобрести билет стоимостью до 5000 рублей.

Среди факторов, способных оказать негативное влияние на решение о посещении концерта со сгенерированным артистом, выделяются: восприятие выступления как «неживого» процесса (38%), этическая неоднозначность использования искусственных образов (30%), завышенная стоимость билета (16%), сомнения в техническом и художественном качестве шоу (12%), а также недостаточная осведомленность о специфике формата (4%).

Дополнительный анализ выявил, что 54% респондентов полностью утратили интерес к экспериментам с цифровыми персонажами. Около трети опрошенных (29%) допускают потенциальную привлекательность формата исключительно при условии совмещения виртуальных аватаров с участием реальных исполнителей. Негативное отношение распространяется также на практику посмертного использования голограмм артистов: 47% граждан квалифицируют подобные действия как этически неприемлемые.

Мотивация к приобретению билета на выступление ИИ-артиста формируется под воздействием нескольких условий. Наиболее значимыми стимулами являются: наличие в программе живых музыкантов (29%), доступная стоимость билетов (16%), уникальность события (12%), знакомый репертуар и исполнение любимых песен (10%), интерес к технологическим новинкам (10%), возможность визуализации выступлений ушедших звезд (9%), а также положительные отзывы третьих лиц (7%) и высокий уровень визуальных эффектов (6%).

В сегменте прогнозируемых трендов лидирующие позиции сохраняют традиционные концерты с участием живых артистов — такую точку зрения разделяют 42% респондентов. Потенциал гибридных форматов, интегрирующих живое исполнение и ИИ-технологии, отмечают 32% опрошенных. Перспективность фестивалей с мультимедийным контентом и голографических шоу видят 14% и 9% соответственно. И лишь 3% респондентов усматривают будущее за онлайн-трансляциями и полностью виртуальными выступлениями.

Анализ текущей рыночной конъюнктуры, как на российском, так и на глобальном уровнях, свидетельствует, что экономически успешными становятся не полностью виртуальные проекты, а высокобюджетные гибридные шоу, отличающиеся развитой музыкальной и продюсерской составляющей. Российским тестовым примером является проект «Высоцкий. Высота», в котором цифровой аватар В.С. Высоцкого функционировал в сопровождении симфонического оркестра и живых музыкантов. На международной арене наиболее показателен кейс ABBA Voyage: по данным на 2026 год, проект с аватарами участников группы привлек свыше 4 миллионов зрителей, ранее преодолев рубеж в 1,5 миллиона проданных билетов и выручку в 150 миллионов долларов. Данная статистика подтверждает готовность аудитории финансировать подобный контент, но исключительно в тех случаях, когда цифровые технологии воспринимаются как неотъемлемая часть уникального художественного события, а не как суррогат живого выступления.