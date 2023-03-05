Телебашни РТРС поздравят женщин с 8 Марта

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8 марта более 20 телебашен РТРС включат архитектурно-художественную подсветку и засияют яркими огнями в честь Международного женского дня. На медиаэкранах телебашен распустятся тюльпаны и розы, вспыхнут салюты, появится бегущая строка с поздравлением.

Казанскую телебашню украсят сердца, самарскую — цветочные композиции на небесном фоне, саратовскую — розовые переливы, пермскую — стробоскопы и конфетти.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях Калуги, Костромы, Кызыла, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Пензы, Саранска, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.

8 марта

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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